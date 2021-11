Relayée sur les réseaux sociaux, la triste affaire a ému de nombreux internautes. L'actuel joueur des Lions (39 ans) et ancien pilier du MHR, a reçu le soutien de son ancien coéquipier Albert "Toks" van der Linde sur Twitter, avant que d'autres messages de soutien apparaissent : "Priez pour Jannie Du Plessis et sa famille, son fils d'un an a été retrouvé mort noyé la nuit dernière, mon cœur est brisé, brisé, brisé."

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de la mort du jeune enfant, qui est survenue le jour de l'anniversaire de Du Plessis. Selon le quotidien sud-africain The Citizen, l'accident aurait eu lieu dans la propre piscine du joueur.