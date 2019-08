"Nous avons perdu une légende de notre pays, une figure inébranlable sur le terrain et une personnalité très respectée en dehors", a rendu hommage le directeur général la fédération de rugby néo-zélandaise Steve Tew. "Il n'est pas exagéré d'affirmer que Sir Brian Lochore a été le sauveur du rugby néo-zélandais à de nombreuses reprises et que beaucoup d'entre nous avons perdu un formidable camarade", a-t-il continué au sujet du All Black anobli par la reine Elisabeth II, en 1999.

Le deuxième ligne ou troisième ligne centre était une icône dans son pays. Il a porté 68 fois la tunique des All Blacks, dont 18 fois comme capitaine, entre 1963 et 1971. Cette période est un âge d'or du rugby néo-zélandais. Lochore et ses équipiers Colin Meads, Kel Tremain ou encore Waka Nathan sont restés invaincus lors des test-matches de 1965 à 1970, avec notamment une série de victoires contre l'Angleterre, la France, le Pays de Galles et l'Ecosse en 1967 .

Entre 1985 et 1987, Brian Lochore s'est mué en entraîneur hors-pair, menant les All Blacks jusqu'au titre à domicile lors de la première Coupe du monde de l'histoire, en 1987. L'actuel sélectionneur Steve Hansen a salué "l'un des plus grands des kauris (un arbre géant poussant dans le pays NDLR).. Brian Lochore était un des hommes les plus respectés en Nouvelle-Zélande (...) mais était aussi regardé avec grand respect partout dans le monde."