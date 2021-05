Né en 1935 à Romans, il a joué comme talonneur au FCG durant près de 15 ans. 22 fois international Français il a remporté avec le XV de France 3 fois le Tournoi des 5 Nations. Midi Olympique reviendra plus amplement sur l'ensemble de ces faits d'armes dans son édition de vendredi prochain. Notre redaction adresse ses plus sincères condoléances à toute sa famille, ses proches, et tous ceux qui l’aimaient. Adieu, Nine.

Crédit photo de couverture : Gueules du rugby