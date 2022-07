Kenneth William Kennedy, plus connu sous le nom de Ken Kennedy, était une légende du rugby irlandais. Il était le talonneur titulaire indiscutable de l’équipe nationale pendant une décennie de 1965 à 1975, obtenant 45 sélections et établissant pendant longtemps le record de sélections à son poste. Originaire de l’Ulster, il a aussi connu deux tournées avec les Lions britanniques et irlandais. La première en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1966 où il disputait quatre rencontres, puis la deuxième en Afrique du Sud en 1971 où il était remplaçant du Gallois Bob Windsor. Pendant cette tournée, il occupait aussi la fonction officieuse de médecin de l’équipe.

En 1972, il était en course pour remporter le grand chelem dans le Tournoi des 6 Nations mais, en raison du conflit nord-irlandais, le pays de Galles et l’Écosse refusent de se rendre en Irlande. Ken Kennedy remportait tout de même deux fois la compétition en 1973 et 1974.

Ken Kennedy était aussi un médecin orthopédiste reconnu, devenant ensuite directeur au Royal Star and Garter Hospital de Londres jusqu'en 2003, avant de monter une clinique pour les sportifs blessés.

Il est décédé ce jeudi 14 juillet alors qu’il était en vacances à Galway dans le Connemara.