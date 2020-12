En plus de ses fonctions de dirigeant, Jean-Pierre Lux a été international français à 47 reprises, pour 12 essais inscrits avec le maillot frappé du coq. Durant sa carrière, le trois-quart centre a évolué sous les couleurs de Tyrosse, sa ville de naissance et à Dax. Il a connu sa première cape le 25 février 1967 contre l'Angleterre.

La rédaction de Rugbyrama et du Midi Olympique présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.