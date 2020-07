Né et formé à Lourdes dont il avait porté les couleurs en tant que joueur jusqu'en 1976, Doucet avait par la suite émigré à Toulon (disputant une finale de championnat en 1985 au poste de troisième ligne, puis champion de France sans disputer la finale de 1987 qui l'avait vu être remplacé par Thierry Louvet) avant de porter les couleurs de Nice, La Seyne et le Smuc. Par la suite, Gilbert Doucet avait entamé une longue carrière d'entraîneur qui l'avait vu officier à Toulon, Grenoble, Rome, Calvisano, Bayonne, Aix-en-Provence et à Nice, où il avait occupé son dernier poste jusqu'en 2016.

À son épouse Sabine et ses deux filles, à sa famille, à ses amis, la rédaction de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances.