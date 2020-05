Il acquis la célébrité en dirigeant la fameuse opposition entre les Barbarians et les All Blacks en janvier 1973, considéré comme l'un des plus beaux matchs de tous les temps, avec entre autres, l'essai sublime de Gareth Edwards. Son sens du jeu et son désir de libérer les offensives firent de lui un directeur de jeu fameux et célébré, ils lui valurent le respect manifeste des All Blacks. Il dirigea en tant qu'arbitre central quatre matchs du Tournoi des Cinq nations. Il avait aussi dirigé la finale du championnat 1972 entre Béziers et Brive. Il devint ensuite maire de Bellocq, dans les Pyrénées-Altantiques pendant 43 ans.