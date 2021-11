"C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de François Moncla. C'est une grande figure de notre club qui s'en va. Un leader, notre capitaine", a indiqué le Racing 92 dans un communiqué. Le troisième ligne, entré dans la légende pour son coup de pied aux fesses donné à un pilier anglais à Twickenham, lors du Tournoi des cinq nations 1959, a porté les couleurs du Racing entre 1950 et 1959 avant de rejoindre Pau (1959-1966). Il a d'ailleurs été champion de France avec ces deux clubs, en 1959 puis en 1964.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son époque, Moncla, capitaine de l'équipe de France à 18 reprises, a également porté 31 fois le maillot des Bleus, avec qui il a remporté le Tournoi en 1959, 1960 et 1961. Titulaire lors de la Tournée victorieuse du XV de France en Afrique du Sud en 1958, dont il est ressorti marqué à vie par l'apartheid, Moncla a porté 31 fois le maillot bleu, dont 18 comme capitaine, à une période où les Tricolores régnaient sur l'Europe. Il remporte ainsi trois Tournois des cinq nations consécutivement (1959, 1960, 1961), les deux derniers sans perdre un match (3 victoires, 1 nul à chaque fois). Mais c'est lors du premier, en 1959, qu'il est entré dans la légende.

"Solidarité"

Sur une mêlée ouverte, Moncla adresse un coup de pied aux fesses d'un pilier anglais récidiviste en position de hors-jeu, faisant rugir le stade de Twickenham. "Avec les Anglais, cela a toujours été rude mais correct: quelques gifles, un pied au cul à Bendon mais pas de scandale quoi...", dira-t-il plus tard. En février 1961, Moncla est à la tête des Bleus lors d'un des chocs les plus féroces de l'histoire contre ces mêmes Springboks, en tournée en Europe, qui s'achève sur le score improbable de 0-0. Dans l'Hexagone, sa carrière s'est partagée entre le Racing, où il a conquis le Brennus en 1959, puis à Pau, où il a fait de même en 1964.

Il est resté attaché à la Section, où il a entraîné les juniors et qu'il a aussi présidée de 1979 à 1985. Homme de gauche engagé, ce lecteur assidu de L'Humanité qui a passé toute sa vie professionnelle à EDF a milité à la CGT et au Parti communiste. "Après tout ce que j'ai vécu, je crois à la solidarité des hommes. S'aider les uns les autres pour accéder à une vie meilleure", déclarait Moncla, qui figurait à 82 ans sur une liste du Front de gauche lors des élections municipales à Pau en 2014.

La rédaction du Midi Olympique et de Rugbyrama adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.