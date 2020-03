Ce sont nos confrères de l'Edinburgh News qui ont révélé la triste nouvelle : la première victime du coronavirus sur le sol écossais n'est pas un citoyen du Royaume-Uni, mais un Français. Un homme vraisemblablement âgé et fan de rugby, puisque ce dernier avait rejoint la capitale écossaise pour assister au quatrième match des Bleus qui les opposaient au XV du Chardon le dimanche 8 mars dernier accompagné de ses deux fils. L'homme et ses enfants ont séjourné à l'hôtel Point A situé dans le quartier de Haymarket, en plein centre de la capitale écossaise.

Selon les premiers témoignages du corps médical, il tomba malade durant son séjour et fut transféré à l'hôpital Royal Infirmary pour y être traité immédiatement mais succomba de la maladie jeudi dernier. Selon Catherine Calderwood, représentante de l'ordre des médecins en Ecosse, l'homme "était âgé et avait des problèmes de santé" avant d'être contaminé par le virus. La dirigeante ajoute en suivant "qu'aucun autre commentaire ne sera fait pour protéger la confidentialité du patient" et a présenté "ses condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles."

Pour rappel, la fédération écossaise avait décidé la semaine dernière de suspendre le rugby jusqu'à nouvel ordre.