On le surnommait le bison car il proposait une certaine puissance, inusitée à son époque. C'était donc une légende des années 50-60. Dix fois international.,Arnaud Marquesuzaa s'est éteint à l'âge de 85 ans. Nous savions qu'il luttait depuis quelques mois ou quelques années contre une maladie qui troublait sa conscience et sa mémoire. Arnaud Marequesuzaa pour les plus jeunes, c'était d'abord une santé de fer, une vigueur de gladiateur et une polyvalence rare puisqu'il fut champion de France comme trois quart centre avec le Racing (1959) et Lourdes (1960), puis comme troisième ligne avec Montauban en 1967.

Arnaud Marquesuzaa avait donc la particularité d'avoir été champion de France avec trois maillots différents, performance très rare, seul Marcel Baillette en fit autant avant la guerre (Perpignan, Quillan, Toulon). Maxime Mermoz peut éventuellement prétendre à ce club fermé (champion sur le terrain avec Perpignan et Toulon, il le tut aussi comme remplaçant avec Toulouse).

D'Arnaud Marquesuzaa on conserve évidemment le souvenir de la tournée légendaire de 1958 en Afrique du Sud, il disputa les deux tests au centre avec Roger Martine. On n'a pas non plus oublié un drop qu'il réussit avec Montauban contre Romans en 1967 en huitième de finale et bien sûr la finale remportée face à Bègles. Il finit sa carrière autour de la quarantaine avec Caussade, partout où il jouait une aura le précédait. Son total de sélection n'était pas énorme, mais il avait marqué son temps.

Il avait découvert le rugby à Mauléon avant de monter à Paris pour entrer à EDF via la fameuse école de Gurcy le Chatel, vivier de Roger Lerou, manitou du Racing. Arnaud Marquesuzaa formait une trilogie sacrée avec Michel Crauste et François Moncla, deux autres gars du Sud Ouest montés à la capitale pour bénéficier de l'ascenseur social. Il en avait profité pour s'épanouir dans un rugby parisien paradoxal, les joueurs du Racing étaient des champions qui passaient inaperçus au quotidien.

On connaît l'anecdote de leur retour après la finale de 1959, il n'y avait qu'un supporteur pour les accueillir. Moncla s'était blessé en cours de match et c'était bien le Bison qui avait montré l'exemple à ses partenaires par son abnégation, notamment défensive, face aux attaques du Mont-de-Marsan des frères Boniface.

Crédit photo de couverture : Twitter Racing 92