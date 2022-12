Après de nombreuses années à oeuvrer dans le monde du rugby, Jean-Michel Giraud s'en est allé. Arrivé au Stade toulousain en provenance de Biarritz en 1980, le deuxième ligne réputé pour sa bravoure et son abnégation a eu l'opportunité de connaître deux titres de champion de France avec les Rouge et Noir, sous la présidence de Jean Fabre et avec le trio d'entraîneurs Bru-Skrela-Villepreux. En 1985, c'est face à Toulon que Jean-Michel Giraud et ses coéquipiers décrochèrent le titre, à l'issue d'une finale mémorable qui alla jusqu'aux prolongations (36-22). L'année suivante, en 1986, les Hauts-Garonnais reproduisirent le même exploit, ce coup-ci face à Agen et sans temps additionnel (16-6). Gagnés aux côtés des frères Portolan, de Guy Novès ou encore d'Eric Bonneval, ces deux boucliers de Brennus consécutifs furent le point culminant de la carrière de Jean-Michel Giraud et sont aujourd'hui associés à une époque considérée par certains comme l'âge d'or du rugby toulousain.

Jamais loin des terrains, le deuxième ligne est, une fois sa carrière terminée, devenu entraîneur des Espoirs du Stade toulousain, avec qui il remporta notamment un titre de champion de France de rugby à 7 en 2009. Egalement gérant des buvettes des Rouge et Noir pendant 17 ans, l'ex numéro 4 des Stadistes confiait dans un entretien accordé à La Dépêche être "éternellement reconnaissant envers le Stade toulousain" et être "marqué à vie en rouge et noir". A la tête de la brasserie de l'Aéroplane durant 16 ans, qui a depuis fermé suite à des difficultés économiques, Jean-Michel Giraud s'est finalement réorienté vers le monde du rugby et l'arbitrage. Devenu arbitre-vidéo fin 2020, le natif de Pertuis était depuis lors aperçu lors de certains matchs de Pro D2.