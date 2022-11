Nous apprenons la mort de Paul Biémouret (confirmée par la FFR et le club de Fleurance) des suites d'une longue maladie. Il avait 79 ans. En fait, il s’appelait Pierre, mais il est devenu connu sous un autre prénom. Il fut un avant très puissant surnommé "Bras de fer", un troisième ligne très puissant pour son époque, forcément rude également. Dix-neuf fois international entre 1969 et 1973, il participa à la tournée en Afrique du Sud de 1971. Parmi les images fortes de son parcours, on conservera celle de son essai marqué face aux Anglais en 1972 à Colombes dans un match feu d'artifice (37-12).

Il était originaire du Gers, de la région de Condom, mais il déploya toutes ses qualités sous les couleurs du SU Agen pendant sept ans avec qui il fut champion de France en 1966, finaliste du Du-Manoir en 1970. Il repartit ensuite dans son département à Fleurance, puis à Condom avec qui il fut champion de France de deuxième division en 1978. Dans les années 1990, on le retrouva entraîneur en Italie.

Il avait vécu plein d’aventures, dont le fameux déplacement de 1972 à Constanza en Roumanie quand l’avion eut un mal fou à atterrir à cause d’un froid terrible. Après Agen, il prit la direction de Fleurance puis il devint champion de France sur le tard en 1978 avec son club de Condom où il finissait sa carrière. Il avait été l’époux de Gisèle Biémouret, députée du Gers.