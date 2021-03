Carbonel prolonge, Stander arrête, Smith arrive à Paris.. Les 5 infos de ce mardi

Carbonel prolonge à Toulon jusqu'en 2024

Le RCT vient a annoncé sur ses réseaux sociaux la prolongation de son ouvreur international, Louis Carbonel (21 ans). La pépite, issue du centre de formation de Toulon, a signé un nouveau bail qui le lie au club jusqu'en 2024. Malgré son jeune âge, il a déjà disputé 61 matchs en professionnel, marqué 216 points et est un cadre de l'équipe. Avec Carbonel sécurisé, Toulon peut voir l'avenir sereinement.

CJ Stander dit stop

Le troisième ligne du Munster et du XV du Trèfle a pris la décision de se retirer du rugby à l'issue de la saison. Sur ses réseaux sociaux, Stander (30 ans) a expliqué son choix : "Durant le confinement, j'ai réalisé ce qui comptait le plus dans ma vie. Ma foi, ma famille, et ce sport incroyable que je pratique depuis mes 6 ans. Malgré ça, je me rend compte que mon investissement dans le rugby commence à être un enfer à ma famille."

Dylan Smith débarque à Paris

Le Stade Français a officialisé la venue du pilier gauche des Lions Dylan Smith (27 ans) en tant que joker médical. Il s'agit là d'un renfort de poids pour les Stadistes qui sont privés de Quentin Béthune et Sami Mavinga blessés jusqu'à la fin de la saison. Smith est donc parisien jusqu'au 30 juin.

Deuxième cas de Covid dans l'effectif pro de Montpellier

Déjà touché par une vague de Covid en début de saison, le MHR doit affronter des nouveaux cas en ce début de semaine. Lundi, un membre de l'effectif professionnel et plusieurs du centre de formations avaient été testés positifs. Mardi, un autre joueur et donc positif, en plus de plusieurs autres du centre de formation. Les deux cas sont placés à l'isolement et les entraînements se sont fait par groupes de quatre.

Rodda quitte Lyon

Le deuxième ligne australien Izack Rodda (24 ans, 25 sélections) a signé avec la franchise australienne de la Western Force. Lié à Lyon jusqu'en juin, il devrait terminer la saison avec l'équipe de Pierre Mignoni avant se s'envoler vers le Sud. "C'est fantastique de rentrer à la maison et de revenir au Super Rugby", a déclaré Rodda.