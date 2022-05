Capuozzo officiellement à Toulouse

Préssenti du côté d'Ernest Wallon depuis plusieurs mois, Ange Capuozzo s'engage avec le Stade Toulousain. Le jeune arrière de 23 ans signe avec les Rouge et Noir jusqu'en 2025. Un joli coup pour le Stade qui va renforcer ses lignes arrières grâce à la polyvalence de l'italien aux jambes de feu.

Chouly raccroche les crampons

À 36 ans, Damien Chouly vit sa dernière saison dans l'élite du rugby français. Le troisième ligne a annoncé son départ à la retraite en fin de matinée. Double champion de France avec Perpignan en 2009 et avec Clermont-Ferrand en 2017, c'est l'avant-dernier joueurs de la génération des champions du monde des moins de 21 ans de 2006 a raccrcoché les crampons.

Fin de saison probable pour Skelton

Le deuxième ligne international de La Rochelle Will Skelton (30 ans, 21 sélections) pourrait ne plus fouler les pelouses cette saison. Absent des terrains depuis le 23 avril dernier et une rencontre face à Perpignan, l'Australien s'était blessé à un mollet. Ce vendredi, en conférence de presse, l'entraîneur Ronan O'Gara a laissé entendre que la saison du géant wallaby était terminée.

McKay, président de l'EPCR, confirmé jusqu'en 2025

Président et directeur non executif de l'EPCR par intérim depuis les quarts de finales de Coupe d'Europe 2020-2021, Dominic McKay vient d'être confirmé à ce poste jusquà la saison 2024-2025. Originaire d'Ecosse, l'ancien président du Pro 14 avait succédé à Simon Halliday et amorce actuellement des changements majeurs dans le rugby européen voire international.

Le calendrier de la saison 2022/2023 confirmé

Déjà adopté par la LNR le 10 mai, le calendrier des championnats de Top 14, de Pro D2 et de l’In Extenso Supersevens pour la saison 2022-2023 a été validé par le comité directeur de la FFR. Ce calendrier prévoit une reprise de la Pro D2 le dernier weekend d'août 2022 et du Top 14 le premier weekend de septembre 2022.