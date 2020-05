Capon, Kelleher, Mbatha... Qui sera le talonneur international de demain ?

Il est évident qu'à l'heure actuelle nous ne savons pas comme va évoluer la carrière de ces joueurs. Mais au vu de leurs performances cette saison et les précédentes on peut que leur souhaiter de faire une grande carrière rugbystique.

Will Capon (20 ans, Bristol)

Il aura disputé 18 rencontres cette saison, certaines en challenge cup, d'autres en Premiership avec son club de Bristol. "Ce beau bébé" de 1m80 pour 109 kilos s'affirme avec son club, surtout saison vu le nombre de matchs qu'il a disputé, même s'il n'est pas toujours titulaire, qu'importe, il gagne en confiance et en temps de jeu. Il aura joué avec l'équipe nationale des moins de 20 ans l'année passée. Ce qu'il faut retenir de saison avec Bristol c'est qu'il a su faire sa place dans cette équipe.

Will CaponOther Agency

Ronan Kelleher (22 ans, Leinster)

Plus âgée que Will Capon, Kelleher lui joue dans la renommée province irlandaise du Leinster. Ce jeune joueur a été vu à plusieurs reprises sur les terrains de rugby, il a fait ses débuts avec le XV du Trèfle pour l'édition 2020 du Tournoi des Six Nations le 15 janvier 2020 contre l'Ecosse. Très rapidement, il s'est fait remarquer par son équipe du Leinster, évoluant au poste de talonneur la concurrence se fait rude en Irlande, cependant avec son physique et sa vivacité, il a su se frayer un chemin. Cette saison, il aura participé à neuf rencontres avec le Leinster et trois avec l'Irlande. Pour un jeune joueur à un poste à forte intensité, le résultat de sa participation en compétition professionnelle est plus que concluant.

Ronan KelleherIcon Sport

Fezokuhle Mbatha (20 ans, Sharks)

Ce jeune Sud-Africain aura participé au dernier championnat du monde U20 avec son équipe, ils arriveront en demi-finale face aux Français. Cette saison, malheureusement, il n'a pas pu jouer avec son club, car avec la crise sanitaire, la compétition a été trop courte. Cependant, l'année dernière, il aura participé à 5 rencontres en Super Rugby avec la province Sud-Africaine.