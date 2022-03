Cette extension fait de Cap Géminini "partenaire mondial du programme Women in Rugby, afin d’accélérer le développement du rugby féminin et du leadership des femmes dans ce sport." Ce soutien acté pour cinq ans, et qui comprend donc les Coupes du monde 2021 et 2025, mais aussi WXV, la nouvelle compétition mondiale annuelle de rugby féminin qui débutera en 2023.

Pour Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini : « Je suis très enthousiaste quant à ce nouveau chapitre de l'histoire de Capgemini avec le rugby, et à la croissance impressionnante du rugby féminin. En tant que leader mondial responsable regroupant 325 000 salariés dans plus de 50 pays, nous nous engageons à soutenir l'égalité des chances pour les femmes, aussi bien sur le lieu de travail que sur le terrain. En tant que partenaire mondial du programme Women in Rugby, nous pourrons mettre à profit notre expérience du développement des talents afin de contribuer à l’émergence du rugby féminin. »