Camara s'engage à Bayonne, nouvelle cagnotte pour Folau... Les cinq infos de ce mardi

Camara à l'Aviron Bayonnais

Alors que Djibril Camara était licencié pour "faute grave" du Stade Français il y a quelques jours, plusieurs clubs étaient intéressés par le joueur. En tête de liste, Toulon et la Rochelle semblait avoir une longueur d'avance. Pourtant, l'Aviron Bayonnais a fini par réussir à faire venir l'ailier international dans ses filets. Belle pioche pour le promu en Top 14.

Grill, en tête de la liste d'opposition à Laporte

Le président de la Ligue Île de France a confirmé qu'il serait bien le leader de la liste d'opposition face à Bernard Laporte pour la présidence de la FFR en 2020. Florian Grill portera le drapeau "Ovale Ensemble" qui rassemble des dirigeants du monde amateur et d'anciens internationaux comme Serge Blanco Jean-Claude Skréla, Fabien Pelous

Une nouvelle cagnotte ouverte pour Folau

Alors que la plateforme GoFundMe avait fermé la première cagnotte de Folau sur le motif que cette dernière ne contrevenait aux "conditions d'utilisation". Une nouvelle cagnotte a été ouverte par l'Australian Christian Lobby en soutien au joueur international australien. Sur celle ci on peut y trouver plus de 650 000 dollars australien.

Perpignan a repris les entraînements

Un mois seulement après la fin d’une saison éprouvante en Top 14, l’Usap a entamé sa préparation estivale, cette semaine sous le soleil de Catalogne. Nouvel entraîneur de la défense, Gérald Bastide a notamment dirigé ses premières séances. Avancer pour tourner la page. Perpignan est déjà à pied d’oeuvre pour préparer la saison prochaine en Pro D2. Après un exercice 2018-2019 cauchemardesque au sein de l’élite du rugby français, les Sang et Or sont de retour à la case départ. Le long chemin de croix qui les mènera vers un retour en Top 14 a débuté ce lundi. Un vent de fraîcheur a également soufflé au sein du staff perpignanais avec l’arrivée de Gérald Bastide, mais aussi du demi d’ouverture Thibauld Suchier et de l’arrière polyvalent Quentin Étienne.

Tolérance 0 à Pau ?

Bernard Pontneau est revenu pour Rugbyrama sur la saison compliquée de son club. A la présidence depuis 13 ans, ce dernier veut retrouver des relations seines au sein du club. "À l’avenir, nous ne tolérerons plus le moindre écart. Le comportement extérieur des joueurs sera très regardé. Pour ceux qui n’auront pas une attitude exemplaire ou qui s’écarteront de nos valeurs, il y aura des sanctions et le portail vers la sortie restera ouvert ! " Le message est clair...