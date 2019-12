Ça s'agite à Clermont, Perpignan champion d'automne... Les 5 infos de ce vendredi

Fin de saison pour Ezeala

Touché aux ligaments croisés qui n'ont pas rompu, le jeune ailier clermontois Samuel Ezeala va tout de même devoir être opéré du genou. Une opération qui va le tenir éloigné des terrains jusque début de la prochaine saison.

Laidlaw : Auvergnat en 2021 ?

D'un point de vu mercato, les dossiers chauds des Jaune et Bleu tournent autour des numéros 9. Après avoir officialisé le recrutement de Bézy, l'ASM doit désormais gérer la fin de contrat de Laidlaw et Parra. Après avoir annoncé sa retraite internationale, l’Écossais souhaite rester à Clermont et s’investissant désormais à 100 % pour le club. La balle est donc dans les mains des dirigeants.

Lapandry prolonge

En fin de contrat également, Alexandre Lapandry a décidé de prolonger hier. L'international portera les couleurs de l'ASM jusqu'en 2023.

Du beau monde au Super Sevens

Il y aura du spectacle à tous les étages lors du Super Sevens le 1er février prochain. Après avoir annoncé la présence d'Imhoff, Tuisova ou Tauzin, l'organisation vient également d'officialiser la présence du groupe IAM pour que la fête soit totale.

Perpignan champion d'automne

Ce vendredi soir au stade Aimé-Giral, l’Usap l’a emporté 41-14 contre Montauban à l’occasion de la 15e journée de Pro D2. Avec cinq essais à un synonymes de bonus offensif, les Sang et Or s’octroient le titre honorifique de champions d’automne. Perpignan demeure aussi invaincu à domicile cette saison quand les Tarn-et-Garonnais ont enchaîné une 3e défaite de rang. Si les mêlées usapistes ont été en souffrance, leur jeu fait de longues possessions, de prise d’intervalles ou de passes debout (avec un grand Eru) ont mis à mal des Sapiacais qui ont aussi pris beaucoup de risques pour un match des plus plaisant.