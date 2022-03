"Ça fait tâche dans un vestiaire…", Bastareaud s’exprime au sujet de la dépression dans le rugby

Les mots sont forts, posés et ont pour but de libérer la parole de certains, qui pourraient être concernés de près ou de loin par cette maladie qu’est la dépression. Ce dimanche soir, Mathieu Bastareaud était invité sur le plateau du Canal Rugby Club. Une émission consacrée en grande partie à la dépression dans le rugby, et l’actuel joueur lyonnais a fait part de son expérience personnelle.

"Il est vrai que cette maladie est un sujet assez compliqué à évoquer, que ce soit dans le sport en général ou même dans la société français, a expliqué le troisième ligne rhodanien. Moi je l’ai connue, à différents moments de ma carrière, et c’est vrai que c’est pas simple."

"On nous répète souvent que nous sommes des privilégiés"

Dans un premier temps, Mathieu Bastareaud s’est exprimé sur les sensations d’un sportif professionnel, en grande largeur : "On nous répète souvent que nous sommes des privilégiés, qu’on ne se lève pas pour aller à l’usine et que l’on gagne bien notre vie. Mais au final, on se persuade de cette vision des choses. Mais ce n’est pas pour autant que l’on ne vit pas de moments compliqués, des moments de tristesse et de doute. "

Le joueur aux 54 sélections a ensuite évoqué le sentiment de solitude qui pouvait frapper les rugbymen concernés : "On se sent seul. Je parle pour moi personnellement, et non pas pour les autres, mais j’ai connu quelques moments de solitude. Je ne voulais pas en parler à ma famille, pour les protéger et ne pas les inquiéter mais les problèmes étaient là."

"Ça fait tâche dans un vestiaire de rugby"

En plus de sa situation personnelle, Bastareaud a fait part de sa grande expérience dans un vestiaire de rugby. Un lieu qu’il a des centaines de fois côtoyé et qu’il côtoie encore : "C’est difficile de parler de ces sujets à ses coéquipiers. Ça fait tâche dans un vestiaire. L’ambiance d’avant-match, par exemple, il faut être fort pour aller au combat, donc ça fait tâche."

Des mots forts et courageux de la part de l’ancien Toulonnais et Parisien, qui a d’ailleurs été félicité par plusieurs acteurs du rugby français sur les réseaux sociaux après cette prise de parole.