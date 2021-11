Du mouvement en Top 14, Ludovic Radosavljevic à XIII... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Castex positif au Covid-19 après avoir été dans le vestiaire des Bleus

Testé positif lundi, le premier ministre Jean Castex était présent après la victoire de l'équipe de France (40-25) contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Amoureux du rugby, il a félicité, sans masque, les joueurs pour leur grande performance. Pour l'heure, aucune inquiétude au sein du groupe France sur une possible contamination selon les informations de RMC Sport. Bernard Laporte, en déplacement à Londres, a été déclaré cas contact mais testé négatif au Covd-19.

Radosavljevic retrouve un club... à XIII

Licencié par Provence Rugby en début de saison pour "faute grave" et suspendu pour une grande partie de la saison par la LNR, Ludovic Radosavljevic a finalement trouvé un point de chute... en rugby à XIII. Le demi de mêlée s'est engagé avec le SO Avignon XIII ce mardi. Coupable d'injures racistes envers l'ailier de Nevers Christian Ambadiang, Ludovic Radosavljevic avait été licencié par Provence Rugby et s'était retrouvé sans club. Le président du club a déclaré : "Il s’est engagé à maintenir une attitude exemplaire, comme il a toujours eu lors de ses précédentes aventures professionnelles, condition nécessaire à son intégration au Club".

Hart arrive à Bordeaux-Bègles

Pour pallier l'absence de Jules Gimbert, touché au ligament croisé, l'Union Bordeaux-Bègles négociait avec James Hart et son club, le BO, comme indiqué par Midi Olympique. Ce mardi, Sud Ouest confirme que l'UBB est parvenu à obtenir la venue de du demi de mêlée irlandais en qualité de joker médical. Toujours à Bordeaux, Matthieu Jalibert, Guido Petti et Federico Mori sont en vacances cette semaine et manqueront la rencontre de dimanche, opposant l'UBB et Racing 92 à la Paris la Défense Arena. Cameron Woki, Ben Tameifuna et Santiago Cordero se sont eux entraînés ce mardi.

Usarraga vers Castres

Comme annoncé dans le Midi Olympique, le troisième ligne Asier Usarraga (Bayonne) devrait vraisemblablement s'engager pour une durée de trois ans avec le club tarnais. Formé à Biarritz, le Bayonnais est auteur d'un essai en cinq matchs cette saison avec le club ciel et blanc.

Carcassonne officialise deux prêts

Via un communiqué, l'US Carcassonne a annoncé la venue de deux prêts ce mardi. Ainsi, le centre de Perpignan Henry Tuilagi (21 ans) et le seconde ligne du Stade Français Côme Joussain (20 ans) se sont engagés jusqu'à la fin de la saison, pour acquérir de l'expérience.