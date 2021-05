"C'est un match de phase finale. Aujourd'hui on est mort"... Le top des déclas

" C'est un match de phase finale. Live or die. Aujourd'hui on est mort. Voilà. "

Sur le fil, le Biarritz olympique a arraché la victoire au RC Vannes (34-33). Alors qu'il se voyait déjà gagner ce match, les Vannetais n'ont pas caché leur déception. Jean-Noël Spitzer, entraîneur du RC Vannes était le dernier à se présenter en conférence de presse d'après match : " C'est un match de phase finale. Live or die. Aujourd'hui on est mort. Voilà. C'est cruel, mais c'est le sport. Il va falloir qu'on digère ensemble, qu'on se remobilise. On a lâché de l'énergie. Il va falloir qu'on remplisse le réservoir. Il est vide. " Une saison qui restera tout de même historique pour le club qui est allé se chercher cette demi-finale d'accession au Top 14.

" Nous sommes passés par toutes les émotions "

Du côté de Biarritz en revanche, Matthew Clarkin, le directeur sportif du club basque était ravi après la victoire dans les dernières secondes de son équipe face à Vannes : " Ouf, que dire… Nous sommes passés par toutes les émotions. Par moments, nous avons manqué de maîtrise ou nous avons pêché dans les choix. Malgré tout, nous n’avons jamais laissé l’équipe de Vannes prendre le large. Nous nous sommes accrochés et nous avons appuyé sur certains secteurs. On savait que s’il y avait moins de sept points d’écart à la fin, ça allait être jouable. "

" Je suis heureux de toutes les années que j’ai passées ici "

Agen s’est incliné (14-54) face au Racing 92 pour son dernier match à domicile en Top 14. L’Agenais de pure souche Paul Abadie revient sur ses souvenirs avant son départ vers Brive. " C’est un lieu sacré. J’ai vécu des années incroyables ici. Ça fait vingt ans que je suis là, on se change dans les vestiaires dans lesquels je me changeais quand j’étais petit. J’ai commencé ici à l’âge de cinq ans, donc le SUA c’est une grosse part de ma vie. C’est vrai que c’était assez émouvant avant le match, ça fait bizarre de se dire qu’on jouera ici pour la dernière fois, en tout cas sous ces couleurs-là. C’est vrai que c’est particulier, mais je suis heureux de toutes les années que j’ai passées ici. Ce sont des bons moments que je n’oublierais jamais. "

" On a encore le droit de rêver "

Le Castres Olympique s'est imposé (33-28) sur la pelouse du stade Amédée-Domenech face à des Brivistes accrocheurs. Anthony Jelonch, troisième ligne du CO revient sur cette victoire qui permet au club d'encore croire à la qualification : " On a encore le droit de rêver, même si l’on sait que nous n’avons pas totalement les cartes entre nos mains (une victoire du Stade français contre Bayonne lors de la dernière journée éliminerait Castres, N.D.L.R.). Ce championnat est fou, son verdict ne tombera qu’à la fin de la dernière journée. Il faut y croire, faire notre part du travail contre Toulon et nous verrons bien ce qu’il se passe sur les autres terrains. Ce sera un vrai huitième de finale. "

" Cela fait deux ans que l’on attend ça "

Relégué en Fédérale 1 lors de la saison 2018/2019, l'USBPA renoue enfin avec la Pro D2 grâce à sa victoire (36-16) contre Albi. Le co-président Jacques Page ne cache pas qu'ils attendaient cela avec impatience : " Cela fait deux ans que l’on attend ça... Il y avait toujours un petit sentiment d’injustice à propos de notre relégation de Pro D2 vers la Fédérale 1 alors que nous avions réussi à marquer 60 points. Mais j’étais confiant car en un an et demi, l’équipe a encore progressé. Le groupe est plus mature et expérimenté ".