"C'est plus intense qu'un combat de boxe !"... La journée de Delbouis avec l'armée de l'air

Il est 8 heures, ce matin-là, lorsque Julien Delbouis débarque à la base aérienne d'Evreux, dans l'Eure. Lui ? Il s'est révélé au microcosme du rugby français il y a plusieurs saisons, en tant que passe-muraille de standing international. Delbouis (22 ans), pré sélectionné par le sélectionneur Fabien Galthié pour plusieurs stages du XV de France, est même à ce jour un sérieux prétendant pour la prochaine Coupe du monde en France. Aujourd'hui, l'attaquant du Stade français répond à l'invitation des Aviateurs de la base aérienne d’Évreux à la découverte du métier de maître-chien.

Julien Delbouis avec l'armée de l'air et de l'espace.Midi Olympique

« Vous connaissez le programme ? », demande Julien Delbouis, une fois le convoi débarqué devant un bâtiment d'où s'élèvent, sans discontinuer, des aboiements. A ces mots, le Sergent Kevin, maître-chien, répond : « Vous allez découvrir mon métier. Suivez-moi ». Chargé de la sécurité de la base, ledit Kevin explique alors que trente-huit chiens, pour l'immense majorité des Malinois, sont regroupés dans le chenil de la base. Entraînés à détecter des explosifs, dénicher de la drogue ou attaquer un assaillant, ils servent aussi à pister une supposée menace.

Julien Delbouis : "C'est plus intense qu'un combat de boxe !"

Le Malinois du Sergent Kevin, lui, a une puissance de 600 kilos par cm2 dans la mâchoire. Julien Delbouis, 1,84 m et 107 kg, aura le rôle d' « homme d'attaque », cet individu protégé par une combinaison matelassée de 17 kg apte à encaisser les mâchoires d'Ochi, un Malinois d'une quarantaine de kilos. Une fois vêtu en bibendum, Delbouis rigole: « C'est super lourd, les gars ! Je ne peux plus courir ! » Avant d'être livré à Ochi, le trois-quarts centre du Stade français sera pourtant soumis à un échauffement intense, fait de pompes, de sprints et d'étirements. « Il existe différents niveau d'hommes d'attaque, explique à présent le Sergent Kevin. C'est un job très physique et pour le remplir, il faut avoir réussi des épreuves de saut de haies, des exercices de forces, d'appuis, de vitesse... »

Sur l'immense pelouse attenante au centre d'entraînement et au chenil de la base aérienne, Julien Delbouis ne mettra pas longtemps à s'apercevoir de «la folie du truc ». Déstabilise par une première série d'attaques au bras, le champion du monde des moins de 20 ans fut ensuite terrassé par un plaquage aux chevilles d'Ochi, qui ne lui laissa la moindre chance de fuite. « Je suis lessivé », confia Julien Delbouis après la séance. C'est bien plus intense qu'un combat de boxe. Le chien a une force et une vitesse incroyable. Je ne m'attendais pas à un truc pareil ». Le Sergent Kevin, hilare, renchérissait : « Tu es très costaud, quand même. D'habitude, les gens tombent au sol après une première charge au bras. Avec toi, Ochi a eu du mal ! »

Julien Delbouis « Pour faire maître-chien c’est quoi la formation ? ». Le Sergent Kevin lui répond que la formation s’effectue à Rochefort pendant 4 mois pour devenir militaire au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace puis une formation professionnelle à Orange pour devenir maître-chien !