Depuis qu'il a été licencié du Racing au printemps 2016, Martin Castrogiovanni (39 ans, 119 sélections) avait totalement disparu des radars. Dans une interview accordée à nos confrères du Daily Mail, l'ancien pilier italien explique avoir totalement coupé avec le rugby. "Je me suis marié, j'ai participé à un show de télévision (Danse Avec les Stars), j'ai acheté un camping car et j'ai parcouru l'Europe." C'est d'ailleurs en rentrant d'Espagne, où il avait rendu visite à quelques amis, que l'ancien pilier de la Squadra Azzurra eut maille à partir avec des douaniers français : "Avec mes tatouages, mes cheveux longs et mes chiens à l'arrière, ils m'ont pris pour un dealer : j'ai été arrêté pendant trois heures en bord de route, ils ont démantelé la voiture et finalement, l'un d'entre-eux a dit : "Mais je vous reconnais ! Vous êtes le rugbyman qui avez passé des vacances avec Zlatan Ibrahimovic à Las Vegas !""

Au printemps 2016 et alors que son club, le Racing, disputait une demi-finale de Coupe d'Europe face à Leicester, Martin Castrogiovanni était shooté par les paparazzis aux côtés des stars du PSG (Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Javier Pastore...), dans une piscine de Las Vegas où les footballeurs fêtaient dignement leur titre de champion de France. "C'était un beau voyage, un magnifique voyage de trois jours, plaisante-t-il dans le Daily Mail. J'avais rencontré ces gars à Paris et nous étions devenus amis. Quand ils ont gagné leur titre, ils m'ont invité à les suivre et j'ai dit "oui". Pourquoi aurais-je dit non, au juste ? On a passé du bon temps, à Las Vegas. Beaucoup de verres ? Oui. Des sorties ? Oui. Du casino ? Oui. Des fêtes dans une piscine ? Oui, tout le monde a vu les photos. D'ailleurs, quand je me suis réveillé, au lendemain de cette fête, j'avais des milliers de messages sur mon téléphone..."

Au sujet du voyage, il poursuit : "Que font donc les gens quand ils vont à Las Vegas ? Moi, j'ai gagné 500 dollars mais j'ai perdu mon contrat au Racing, voilà tout. C'était mon dernier contrat. Mais quand j'ai pris ma retraite, j'ai senti une pression énorme quitter mes épaules. Le rugby ne me manquait pas du tout. J'en avais eu assez. Je trouvais que le sport que j'avais pratiqué en tant qu'amateur avait changé et je ne m'y sentais pas à l'aise. […] Aujourd'hui, tu peux passer dix ans dans un club et être considéré comme un putain de numéro. Des gens m'ont frappé par derrière, des coachs (il avait eu un conflit avec Richard Cockerill, l'entraîneur de Leicester) m'ont traîné dans la boue, il était temps que tout ça se termine. Si j'étais resté dans le rugby, j'aurais tout ruiné. Alors, j'ai coupé cinq ans et ce fut magnifique." Dans les prochains mois, Martin Castrogiovanni pourrait intégrer la fédération italienne afin d'aider la direction sportive en place.