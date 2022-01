" Tout juste descendu de l'avion et déjà à la salle avec ces monstres. Il est l'heure de travailler et d'apprendre. " C'est par ces mots que Sonny Bill Williams a annoncé débuter un stage de préparation dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, à Morecambe (100km au nord de Manchester). A ses côtés, deux stars de la boxe mondiale poids lourds : son compatriote néo-zélandais Joseph Parker, actuellement classé cinquième mondial et le champion du monde en titre Tyson Fury. Du lourd.

Retiré des terrains de rugby depuis 2020, Sonny Bill Williams poursuit son rêve de carrière en boxe professionnelle. Après huit combats et autant de victoires chez les lourds, il prépare sa neuvième échéance, le 23 mars prochain face à l'Australien inexpérimenté Barry Hall (44 ans, 1 seul combat, 1 victoire sur décision partagée). Un combat qui se déroulera à l'ICC Exhibition Center de Sydney.

Chez les poids lourds, Sonny Bill Williams (36 ans) est actuellement classé 239e mondial. Son adversaire, lui, n'est pas classé.