Voici le texte dans son intégralité.

'Cher Président, cher Bernard Laporte,



Comme tous les Français que je rencontre (c’est à dire pas mal), je tiens à t’exprimer mon soutien total en cette période à dormir debout qui s'est immiscée de manière sournoise... Transmets aussi mon soutien, le plus reconnaissant, à tous les copains : Raphaël Ibanez et surtout Fabien Galthié. Tant de bonheur, soudain déversé sur nous par une génération que vous avez su faire éclore, former, organiser comme jamais. Tous les rêves, jusqu’aux plus fous à nouveau proposés à une France malheureuse qui soudain se remet à espérer devant le plaisir de gagner de nouveau au bout du cauchemar. Je me battrai à vos cotés. Ne vous laissez pas distraire devant la bassesse, la jalousie, le néant sidéral. Vous avez été capables de l’inimaginable vous sortirez encore plus fort de cette épreuve ! Je t’assure, cher Président, cher Bernard, et à vous tous, de mon inaltérable amitié et de ma reconnaissance.

À votre service si nécessaire....

Je vous embrasse tous.

Jean Lassalle."