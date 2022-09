Brive perd plusieurs cadres sur blessure, Alex Arrate se blesse... Les cinq infos de ce mercredi

Après seulement trois journées disputées, l'infirmerie de Brive est déjà bien remplie. Luka Japaridze, Setareki Bituniyata et Tevita Ratuva seront absents des terrains pendant un long moment. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le premier cité pourrait revenir au mieux en fin de saison. Touché face à Montpellier, Nico Lee devrait également être indisponible, tout comme Rodrigo Bruni qui s'est fracturé le pied avec les Pumas face à l'Afrique du Sud. Une véritable hécatombe pour les Corréziens !

Le Castres olympique a annoncé ce mercredi la prolongation du contrat de son pilier gauche Quentin Walcker (26 ans, 2 sélections) jusqu'en 2025. L'ancien joueur de Perpignan, qui avait goûté à l'équipe de France lors de la tournée des Bleus en Australie en 2021, était arrivé l'année dernière dans le Tarn.

Face à l'Aviron Bayonnais, le centre du Stade Français Alex Arrate s'est rompu le tendon d'un biceps selon les informations de l'Equipe. L'ancien Biarrot devrait rater les six prochaines semaines de compétition. Un casse-tête pour Gonzalo Quesada et son staff, orphelins de Waisea Nayacalevu et de Ngnani Laumape, tous deux partis cet été.

Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique ce lundi, l'entraîneur en chef de Colomiers rugby Julien Sarraute a prolongé son engagement jusqu'en 2025. L'ancien centre, dont le contrat expirait en juin prochain, l'a annoncé aux joueurs ce mercredi matin.

Ce mardi à l'entraînement, l'arrière canadien a vu sa cheville tourner après une mauvaise réception lors d'une opposition. Pris en charge par le staff médical, il a rapidement été sorti du terrain pour soins. Victime d'une grosse entorse, il sera éloigné des terrains entre 4 et 6 semaines selon le staff.