Brive remonte en Top 14, La Rochelle et Lyon qualifiés en demies... Les 5 infos du week-end

Les Saracens font le doublé

Ils avaient remporté la Champions Cup il y a quelques semaines face au Leinster. Les Saracens ont fait quelque chose de très fort contre Exeter en finale de Premiership. Après un match d'une rare intensité, les Sarries sont venus à bout d'une équipe d'Exeter qui tournait pourtant devant à la pause 22-16. Mais grâce à une équipe compétitive du 1 au 23, les Londoniens rééditent l'exploit de faire le doublé Champions Cup / Premiership grâce notamment à un essai de Hill à la 79e minute. 34-37, les Sarries soulèvent le trophée.

Premiership - Ben Spencer (Saracens)Icon Sport

K.O technique du Racing face à la Rochelle

Ils avaient tout pour réussir à rejoindre le Stade toulousain en demi-finale pour une revanche de la Coupe d'Europe. Un barrage à domicile, une saison avec des résultats qui parlaient pour eux... Mais le Racing a déjoué et La Rochelle a vécu une rencontre presque parfaite (13-19) avec un Doumayrou de haute volée. Cette défaite met les joueurs de Laurent Travers en vacances et permet au Stade rochelais de jouer une demi-finale explosive face aux Toulousains le 8 juin prochain.

Lyon se sort du piège montpelliérain

Dans un match fermé ponctué de quelques fulgurances de Barassi, Ngatai ou encore Nadolo, Lyon sortait vainqueur du second barrage qui l'opposait à Montpellier. Devant au score durant la quasi totalité de la partie, les hommes de Vern Cotter ont laché prise en fin de match. Le banc n'a pas apporté le plus que le coach espérait quand Lyon pouvait compter sur un Dylan Cretin en forme. 21-16, Lyon ira jouer Clermont en demi-finale.

Top 14 - Lyon contre MontpellierIcon Sport

Rouen champion de France de Fédérale 1

Après être retourné dans son vestiaire avec un retard de 13 points (22-9), Rouen a réussi à changer la donne pour finalement remporter le match 25-30. Les Drômois étaient quant à eux invaincus durant la saison régulière. Les deux équipes évolueront en Pro D2 la saison prochaine pour tenter de devenir des pensionnaires permanents de l'Elite française.

Brive monte en top 14

Grâce à trois essais de Romanet, Marques et Giorgadze, les Brivistes ont pris le dessus sur des Isérois en manque d'inspiration. Germain permettait à son équipe d'être devant au score en début de rencontre et par la suite de ne pas se faire distancer et croire en une victoire dans les dix dernières minutes. Mais les dernières tentatives grenobloises resteront stériles. Une touche trop moyenne aurait pu coûter cher à Brive mais sa mêlée a fait mieux que tenir le choc contre les hommes de Stéphane Glas, secteur qui était un des points fort cette saison. Au bout du suspens et après un gros finish, malgré un ultime essai de Guillemin transformé, Brive retrouve le Top 14.