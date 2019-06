Brive fait plier Grenoble, La Rochelle s’en sort face aux Racingmen… Nos Tops et Flops du week-end

Tops

Brive retrouve le Top 14 un an après l’avoir quitté

Après la déception d’une finale de Pro D2 perdue contre Bayonne la semaine dernière. Brive s’est consolé ce week-end, en finale d’accession contre Grenoble. Les Brivistes ont tout donné lors de cette finale pour museler Grenoble. Dès le début de la partie, les Corréziens ont été beaucoup plus appliqués que leur adversaire, en marquant quatre essais lors de la rencontre. Les Brivistes remontent donc en Top 14, une équipe qui risque d’être dangereuse l’année prochaine aux côtés de l’élite.

La surprise de la Rochelle

Pour la seconde fois de son histoire, le Stade Rochellais accède aux demi-finales de Top 14. Avec la manière, les Rochellais ont appliqué leur plan de jeu parfaitement pour mettre à mal les Racingmen. Une méthode qui a fait ses preuves, en effet les Ciels et Blancs n’ont jamais réussis à rattraper la Rochelle au score. C’est donc une grande satisfaction pour ce groupe Rochellais après avoir joué une finale de Challenge cup quelques semaines plus tôt.

Les Bleus ont mal commencé au Paris Sevens mais finissent bien à la 5e place

À Paris pour la dernière étape du circuit mondial de l’année, les Français avaient à cœur de terminer en beauté. Le tournois a d’abord très mal commencé pour l’équipe de France à 7, avec deux défaites contre le Japon et la Nouvelle-Zélande malgré la victoire contre les Écossais. La France termine ensuite sur une meilleure note contre les Samoa pour la finale pour la cinquième place. L’objectif est tout de même rempli pour les Français, puisque ils terminent à la huitième place du classement général. Une place qu’ils n’avaient pas retrouvée depuis 12 ans. Grâce à ce classement, les Français à sept seront donc tête d’affiche pour les prochain Tournois qualificatifs Olympiques à Colomiers le 14 juillet prochain.

Flops

Grenoble redescend en Pro D2

Au terme d’une saison très compliquée, les Grenoblois vont retrouver le championnat de Pro D2, un an après l’avoir quittée. La déception fut grande au terme d’un match qui n’a pas été maîtrisé par Grenoble. Le FCG a pu pourtant préparer cette rencontre depuis un mois, mais rien n’a pu y faire, Brive était meilleur et beaucoup plus confiant lors de cette rencontre.

Le Racing 92 rate sa seconde phase finale

Cette défaite contre le Stade Rochellais en barrages de Top 14 est une grosse déception pour le Racing 92. Indisciplinés, approximatifs et pas du tout inspirés, les Racingmen n’ont pas été au rendez-vous sur l’un des match les plus décisifs de cette saison. Une année très décevante pour une équipe qui avait beaucoup d’ambitions quelques mois plus tôt et qui perd donc ses deux matches de phases finales, avec la défaite à domicile en Champions Cup contre le Stade Toulousain.

Le MHR perd de peu face à Lyon

Alors qu’on les voyait quasiment intouchables après leurs fin de saison exceptionnelle et surprenante, le MHR n’a pas su garder une bonne dynamique pour renverser Le Lou. L’envie était là, mais il y avait beaucoup de regret du côté des Montpelliérains à la suite de la défaite contre Lyon. Il ne manquait pourtant pas grand-chose aux Héraultais pour ne pas se faire rattraper par les Lyonnais. Mais l’indiscipline des Cistes les faillir au plus mauvais des moments, laissant revenir leur adversaire