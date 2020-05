Brennan, Lavault, Azagoh… Qui sera le grand deuxième ligne de demain ?

Avant toute chose, il est important de préciser le choix de ne pas avoir dissocié les postes doublons (deuxième ligne, troisième ligne, centres et ailiers) sachant qu’il est compliqué à cet âge de fixer un joueur aux postes de numéro 4 ou 5; 6 ou 7; 12 ou 13 et enfin 11 ou 14.

Joshua Brennan (18 ans, Toulouse)

Dans la famille Brennan, il y a d’abord le père, Trevor, illustre ancien seconde ligne passé par le Stade Toulousain entre 2002 et 2007. Ensuite, on y trouve le frère aîné, Daniel, 22 ans et ancien membre du centre de formation du Stade (champion du monde U20 en 2018), qui officie maintenant pour le MHR. Et aujourd’hui, un troisième membre de la famille commence à se faire un nom dans le monde du rugby, en la personne de Joshua. Une véritable tour de contrôle s’élevant à 1m99 pour 110 kg, alors qu’il vient tout juste d’être majeur !

Phénomène de précocité, lui qui a décidé de porter le maillot du XV de France, à l’inverse de son père, a déjà connu ses premières minutes avec les Bleuets, lors du dernier Tournoi. Lors de sa dernière apparition, contre l’Écosse, on a pu observer ses qualités défensives, mais aussi offensives, avec un essai pour couronner cette solide prestation. Intégré aux Bleuets, il pourrait espérer obtenir du temps de jeu avec Toulouse l’année prochaine. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Joshua Brennan (France U20) salue ses supportersIcon Sport

Florent Vanverberghe (19 ans, Toulon)

Il représente le futur du RCT. Réel enfant du club, lui qui a grandi durant la période la plus faste du club varois, "Vvb" a toujours espéré faire son trou du côté de la Rade. Il idolâtre un certain Joe Van Niekerk. Rien d’étonnant, puisqu’il est également capable de jouer en tant que troisième ligne. Appelé en sélection très tôt, il est surclassé dès ses 16 ans, avec toujours un temps d’avance sur les autres. Pour preuve, l’année dernière, il est lancé dans le grand bain par Patrice Collazo… en Champions Cup. Sa superbe saison 2019 s’est d'ailleurs conclue par un titre mondial chez les U20, à 18 ans !

Cependant, le jeune joueur vit une saison plus contrastée et n’a pas vraiment eu la chance de confirmer toutes les attentes placées en lui, à cause notamment d’une fracture à la cheville contractée en janvier dernier, qui l’a éloigné des terrains pendant 3 mois. Et alors qu’il était sur le chemin du retour, le Covid-19 aura réduit tous ses espoirs à néant… Lorsque qu’il pourra à nouveau fouler le pré, on prend peu de risques en imaginant qu’il puisse être rapidement et durablement intégré à l’effectif professionnel toulonnais.

Champions Cup - Florent Vanverberghe (Toulon) contre NewcastleIcon Sport

Thomas Lavault (21 ans, La Rochelle)

Pur produit Rochelais, le Champion d’Europe et du Monde U20 en 2018 vit une saison plus que satisfaisante du côté de Deflandre. Pour être plus exact, c’est ce début d’année 2020 qui était placé sous le signe de l’éclosion, pour le joueur qui a démarré dans le monde ovale à l’école de rugby de Thouars. Si les prémices d’une telle réussite ont pu être décelées lors de ses performances, pour le moins impressionnantes, en 2018 avec les Bleuets (10 titularisations en 10 matchs, entre le Tournoi et la Coupe du monde), la confirmation est arrivée plus tard.

Titulaire lors de toutes les rencontres de Top 14 disputées depuis le début de l’année civile, ses copies rendues pourraient commencées à attirer les convoitises. D’autant plus qu’il sera libre à partir de l’été 2021. Le Stade Rochelais pourrait avoir la bonne idée de prolonger ce futur crack, s’ils ne veulent pas le voir leur glisser entre les mains.

Pierre-Henri Azagoh (21 ans, Stade Français)

Dans l’incroyable vivier de talents de Massy, Azagoh occupe une place spéciale, puisque ce Nîmois de naissance a évolué pendant six ans au RCME et a dû le quitter après une descente en Fédérale 1. Premier échec dans sa jeune carrière, mais rapidement relativisé par son départ au Stade Français. Fort de 23 feuilles de matchs en deux ans, en Pro D2 et d’un titre de Champion du monde U20 en 2018, il débarque en Top 14 avec les dents longues et l’étiquette d’un jeune joueur en quête de confirmation au plus haut niveau.

Si la vitesse de jeu au sein de l’élite française l’a impressionné, ses qualités athlétiques (1m 98, 110 kg) lui permettent amplement de répondre au défi physique proposé. En contrat jusqu’en 2021 avec les Franciliens, le club a décidé de l’intégrer avec parcimonie au sein de l’équipe professionnel. 8 matchs joués depuis le début de la saison, pour lui permettre de découvrir le championnat, avant de le lancer définitivement dans le grand bain en septembre prochain ? Seul l’avenir nous le dira, mais il pourrait être radieux pour ce prometteur espoir.

Challenge Cup - Pierre-Henri Azagoh (Stade Français) contre BriveIcon Sport

Rémi Leroux (21 ans, La Rochelle)

Comme le joueur le dit, cette saison il a franchi un palier. Originaire de Normandie, il a rejoint la Charente en 2016, alors que le Racing 92 le côtoyait également. Et après avoir terminé sa formation avec les Jaune et Noir, il se révèle comme un élément important dans l’escouade rochelaise cette saison. Très bon sauteur en touche et mobile sur le terrain, il fait figure d’espoir français, même si à 21 ans, il a déjà pu montrer une bonne partie de l’étendue de son talent.

À l’instar de son coéquipier Lavault, il représente le futur du Stade Rochelais à ce poste. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le club a décidé, en février dernier, de le prolonger jusqu’en 2022. C’est tout un peuple qui compte sur sa jeune garde pour pouvoir pérenniser le club dans les plus hautes sphères du rugby français.

Remi Leroux avec La Rochelle en Champions CupIcon Sport

Par Thibaud Gouazé