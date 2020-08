Bras de fer entre la FFR et LNR, Le Racing baisse les salaires... Les 5 infos de ce vendredi

Les présidents de club contre les tests de cet automne

Les présidents ne peuvent accepter le calendrier organisé par World Rugby. On se dirige tout droit vers une épreuve de force entre la FFR et la LNR, Paul Goze s'est exprimé sur le sujet : "Nous allons d'abord négocier avec la FFR l'annexe 1 (de la convention,NDLR), celle qui régit la mise à disposition des internationaux. En cas de modification de l'article 9, ce qui est le cas, elle prévoit le dispositif qui doit être mis en place. Tout va dépendre de la manière dont on va avancer dans la négociation aussi bien avec la FFR qu'avec World Rugby. Si elle n'aboutit pas, elle peut se conclure par un traitement juridique... Si on a aucune écoute et qu'ils essaient de passer en force, on sera bien obligés de défendre notre position par le droit."

Le Racing 92 fait une baisse des salaires significative

Les joueurs, ainsi que le staff du club francilien ont trouvé un accord afin de baisser les salaires. Il semblerait que cette baisse soit significative comme l'affirme le club des Hauts-de-Seine. Le club n'a pour autant pas précisé le pourcentage.

Un joueur de Provence Rugby positif au Coronavirus

Un joueur du club de Provence Rugby a été testé mercredi dernier au covid-19. Le club a annoncé cette nouvelle dans un communiqué ce vendredi, le joueur a été placé à l'isolement.

L'ECPR décale d'un quart d'heure deux matchs de Coupe d'Europe

Le match opposant Clermont au Racing se jouera finalement à partir de 18 h 45. Le match de Challenge Cup entre le RCT et les Scarlets le match se débutera à 21h15 au lieu de 21h.

Simmons jouera en Premiership

L'international Rob Simmons (100 sélections) rejoindra les London Irish après la fin du Super Rugby AU. L'Australien va donc jouer en Premiership, il se lance un nouveau défi , et cette fois-ci en Europe.