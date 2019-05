Comment s'est noué ce lien entre Bpifrance et le club de Rouen ?

Philippine Lucille : C'était il y a seulement un an ! En voyant ce club qui était parti d'assez loin et qui montrait son ambition et sa volonté de rassembler des acteurs du territoire, notamment les entreprises très tournées vers le business, le projet nous a plus. Donc on a eu envie de devenir partenaires, surtout après notre rencontre avec l'entraîneur Richard Hill qui a bien expliqué quel était son projet pour le club. Et on connaissait déjà le président Jean-Louis Louvel, entrepreneur local et client Bpifrance avec l'entreprise qu'il a fondée (PGS, dans le secteur des palettes de manutention, N.D.L.R.).

En quoi consiste ce partenariat avec le Rouen Normandie rugby ?

P.L. : Le partenariat se traduit aujourd'hui par la possibilité d'envoyer des clients à des matchs à des places VIP. C'est aussi la création d'événements avec nos clients Excellence autour du rugby. On va d'ailleurs profiter de cette demi-finale retour (ce vendredi à 21 heures, N.D.L.R.) pour passer une soirée avec eux et soutenir de toutes nos forces, ensemble, le club. Par ailleurs nous allons organiser un événement avec le coach sur un thème autour de l'engagement et la motivation. L'objectif est à la fois de participer aux matchs avec des clients mais aussi transmettre nos valeurs aux travers d'événements pour inviter nos clients, et ici le club de Rouen, à réfléchir et à échanger sur certains sujets. Cette année j'ai aussi eu l'occasion d'emmener pendant tout un après-midi l'équipe du RNR et son coach pour qu'il explique sa stratégie, comment on fait pour se redresser d'une mauvaise place au classement et inversement, comment garder la motivation quand la position est très bonne.

Et cette saison exceptionnelle est la preuve que cela fonctionne...

P.L. : Tout à fait ! C'est un club dont on est fiers, comme le reste de la région. C'est important d'être fier de son territoire. Avec ses implantations régionales, Bpifrance et ses valeurs que sont proximité, volonté et optimisme, sans oublier la fierté et l'esprit d'équipe, sont très agréables à porter pour les entreprises et les collectivités.