Hervé Thermique main dans la main avec le Stade Rochelais

Rugbyrama : Pouvez-vous présenter votre société ?

P. M. : Hervé Thermique est une société familiale patrimoniale née il y a presque 50 ans dans les Deux-Sèvres. J’ai d’ailleurs la responsabilité du territoire Poitou-Charente où travaillent 19 managers et 250 collaborateurs. Nous sommes aujourd’hui présents sur l’ensemble de l’Hexagone grâce à 56 implantations différentes qui forment une quinzaine de territoires différents. Hervé Thermique fait partie du groupe Hervé, divisé en trois pôles dont celui de l’énergie-service, principale et historique activité de l’entreprise. Nous faisons dans la gestion d’énergie soit au travers de travaux, dans les métiers du génie climatique et génie électrique, soit au travers de la maintenance et de l’exploitation avec pour certains contrats la fourniture de l’énergie. Et pour nous, la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas. On est aussi là pour faire faire à nos clients des économies d’énergie.

Pourquoi vous êtes-vous liés avec le Stade Rochelais ?

P. M. : Tout simplement parce que nous partageons les valeurs véhiculées par ce sport d’équipe qu’est le rugby : l’esprit d’équipe, la fraternité, l’entraide, la solidarité… Nous cultivons, diffusons et nous servons de ces valeurs dans le recrutement de façon à ce que notre mode de procéder perdure. Et il nous avait semblé d’autant plus évident d’accompagner le club il y a une dizaine d’années parce qu’il était en fonctionnement avec la ville de La Rochelle, pour laquelle nous faisions déjà divers marchés de travaux ou de maintenance. Ce partenariat est le fruit du travail que l’on mène depuis longtemps avec la ville.

En quoi consiste-t-il concrètement ?

P. M. : C’est un partenariat, comme peut le faire Bpifrance, qui va dans les deux sens. On accompagne le Stade rochelais sous la forme de sponsoring et il nous confie des projets intéressants tant pour des travaux, que pour de la maintenance de leurs équipements. Nous avons eu notamment le bonheur de participer à la construction de l’Apivia Parc, le nouveau centre d’entraînement et nous réalisons de façon régulière des travaux sur le stade Marcel-Deflandre actuellement en mutation au niveau des tribunes et des clubs de partenaires. Pour parvenir à nos fins sur ces projets, nous fonctionnons également main dans la main avec Bpifrance qui récompense des entreprises innovantes telles que la nôtre.