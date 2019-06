Carriescopic : "On apprécie particulièrement l'esprit rugby"

Carriescopic est la société familiale de référence dans la location de matériel de manutention et de BTP dans la Drôme. Elle accompagne, comme Bpifrance derrière elle, le Lou rugby qui s'est hissé en phase finale de Top 14. Focus sur cette entreprise avec son président, Nicolas Carrier.

Rugbyrama : Pouvez-vous présenter votre société Carriescopic ?

N. C. : C'est une société familiale constituée de 70 collaborateurs qui existe depuis plus de quinze ans. Fondée par notre père Claude, elle est désormais dirigée par ma sœur Sarah, directrice financière, et moi-même, président. Carriescopic fait de la location de matériel de chantier et industriel : chariots télescopiques, nacelles, chariots élévateurs, chargeuses, etc...

Qu'est-ce qui fait votre force ?

N. C. : Notre domaine de compétences spécifiques et la réactivité des équipes. Nous sommes très réactifs grâce à nos équipes qui sont très professionnelles. Nos clients nous disent que l'on a des supers chauffeurs et mécanos, parce qu'ils sont très autonomes, à l'heure et très disponibles. De manière générale, nous avons de grandes amplitudes horaires et c'est un point très apprécié chez nos clients.

À titre personnel quel est votre rôle dans cette entreprise au quotidien ?

N. C. : J'ai à ma charge la gestion commerciale, les achats, les investissements et les relations avec les salariés.

Comment s'est noué ce partenariat avec le LOU ?

N. C. : Il y a maintenant deux saisons, nous sommes allés à leur rencontre. La majorité de nos clients sont sur Lyon et on apprécie particulièrement l'esprit rugby. Surtout qu'en Top 14 il n'y a que des grosses affiches pour nous. Tous les matchs sont disputés et c'est plus agréable d'aller voir un match disputé entre deux équipes connues plutôt que des affiches telles que Lyon-Troyes, Lyon-Caen, etc... On a plus de facilité à amener des clients à venir assister à ce type de matchs.

Et votre partenariat Bpi France, en quoi vous est-il utile ?

N. C. : Il nous amène du financement, Bpifrance nous permet de financer nos machines et ce depuis plus de quinze ans !