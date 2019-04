Rugbyrama : Comment décririez-vous Dalkia ?

Olivier Pascal : Dalkia compte aujourd’hui sept établissements en France couvrant chacun une ou plusieurs régions géographiques. Actuellement Directeur commercial rattaché à Dalkia Nord-Ouest dont le rayon d'action va de la Normandie à la région Hauts-de-France j’aime à dire que Dalkia est un architecte des énergies locales. En effet, nous évoluons dans le cadre de deux pôles d'activité : le développement des énergies renouvelables, notamment au travers les réseaux de chauffage et de froid urbain, et les contrats de performance énergétique. Notre ambition qui est de contribuer à la diminution des consommations énergétiques tout en diminuant l'empreinte carbone va nous permettre de jouer un rôle actif sur le territoire. Nous avons pour objectif de toujours choisir la meilleure option : une énergie disponible à moindre coût, dont l’empreinte carbone est faible et ce tout en alimentant les différents consommateurs en fonction de leurs besoins respectifs.

Être un "Architecte d'énergies locales", c’est aussi construire un engagement en lien avec l’ensemble des acteurs économique de la région et permettre à Dalkia depuis son premier contrat de performance en 1937 d’être localement ancré. A ce titre, nous essayons donc de contribuer au maximum aux enjeux locaux notamment en inscrivant nos valeurs au niveau culturel ou sportif.

C'est d’ailleurs de cette manière que s'est fait le partenariat avec Rouen Normandie Rugby l’année dernière. Notre rencontre avec le président club Jean-Louis Louvel nous a permis de révéler notre ambition commune pour le territoire : celle d’agir collectivement. Nous avons voulu contribuer et s’associer à ce club car la philosophie et l’énergie déployée par le président Jean-Louis Nouvel est assez exceptionnelle pour le territoire.

Rugbyrama : Concrètement, qu'est-ce qui découle de ce partenariat ?

O. P. : On a un nombre de places attribuées à chaque match dans un contexte VIP, ce qui nous permet d'inviter des partenaires, et ainsi de leur faire découvrir à la fois le rugby de Rouen mais également les valeurs collectives qui peuvent se dégager d’une équipe. Partager une convivialité dans le cadre d’un match avec les différents acteurs du territoire en nous offrant une visibilité stade n’est que le début de ce que peut apporter un tel partenariat, il peut nous permettre d’apprendre à jouer collectivement autour de valeurs communes qui sont d’agir pour notre territoire.

Propos recueillis par Quentin Put