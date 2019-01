Le French Fab Tour pour l'emploi des jeunes

Contrer le chômage des jeunes et redonner goût à l'industrie française. Ce sont les missions que s'est donné le French Fab Tour, qui part de Laval ce mardi 15 janvier. Pour y parvenir, l'idée est simple : un immense village est constitué de tous les acteurs de l'industrie tricolore dont un grand nombre d'entreprises. Lesquelles proposent par exemple des ateliers pour mieux se faire connaître et des stands pour répondre aux questions des lycéens et même des étudiants.

Car les jeunes élèves de la 3ème jusqu'au bac sont parmi les principaux concernés de ce Tour mais ils ne sont pas les seuls. Après les animations matinales arrivent les "job dating" tout l'après-midi entre des jeunes qui sortent du bac ou des demandeurs d'emploi avec des industriels locaux. Le but étant de mettre en relation ces deux entités trop peu liées habituellement.

Une image novatrice de l'industrie

Pendant plusieurs mois à travers 60 dates, la French Fab, réseau regroupant plus de 15 000 entreprises, cherchera à attirer le grand public vers l'industrie. Ce mouvement a été lancé en octobre 2017 par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et BpiFrance (banque publique d'investissement) est l'un des membres fondateurs. Son directeur exécutif Patrice Bégay évoque la French Fab comme une réponse à apporter à l'inactivité : "On parle du chômage dans les territoires, du "cancer des jeunes" et bien La French Fab, l’industrie, c’est la solution pour le résoudre, le moyen de trouver de nombreux emplois pour nos jeunes." L'objectif est aussi de redorer l'image de l'industrie en France, pour en faire un lieu de travail attractif. "La French Fab, c’est les industriels en mouvement ; l’étendard de l’industrie française innovante ouverte comme on l’aime."

Avec ces différentes étapes du French Fab Tour dans la France entière, les jeunes gens sans emploi de chaque région auront une chance de se relancer dans la vie active et les lycéens sans idée précise de leur avenir pourront étudier l'option qu'est l'industrie française.