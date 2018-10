François-Régis Du Mesnil : "Le monde du rugby et de l'entreprise partagent des valeurs communes"

Pouvez-vous, en quelques mots, présenter l'entreprise Tubao ?

C'est une société assez ancienne, créée dans les années 60, qui produit des tuyaux de grands formats, en acier ou polyéthylène, à destination des travaux publics. Nous l'avons reprise puis développée depuis le début des années 2010. Aujourd'hui, elle compte une cinquantaine de collaborateurs et est basée au nord de Rouen, sur la commune de Saint-Saëns.

Pourquoi avoir choisi de vous engager auprès du club de rugby de Rouen ?

Je crois que le monde du rugby et celui de l'entreprise partagent des valeurs communes. Je veux parler de l'entraide, de la solidarité, de l'esprit d'équipe, du respect de l'autre. Voilà déjà quatre ans que le partenariat entre Tubao et le Stade rouennais a été signé. Le club de rugby nous a embarqué dans une très belle aventure et nous sommes très heureux d'en faire partie. Nous espérons accompagner le rugby rouennais encore très longtemps.

Concrètement, en quoi consiste votre partenariat ?

Pour donner un exemple concret, nous allons sous peu livrer au club leur nouvelle boutique, entièrement crée avec les matières et les procédés que nous maîtrisons.

