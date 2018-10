Fédérale 1 - Christophe Laguerre : "Nous voulons faire rayonner le territoire normand"

Pouvez-vous, en quelques mots, expliquer dans quel secteur d'activité s'illustre votre société, Laguerre Chimie ?

Christophe Laguerre : Laguerre Chimie est une PME qui emploie quarante personnes. La société conçoit et fabrique des produits chimiques techniques pour l'industrie et le bâtiment. Cela va des vernis sur des bouteilles de parfums, à des colles, des encres en passant par des peintures pour colorer des palettes.

Pourquoi avoir choisi de vous engager auprès du club de rugby de Rouen ?

C.L. : C'est un partenariat peu visible. Ce n'est même pas une volonté de mettre en avant notre marque ou notre entreprise car, finalement, nous avons assez peu de clients locaux. Par contre, nous sommes enjoués par le projet du Rouen Normandie Rugby. C'est un engagement pour le territoire qui se manifeste par un engament dans le sport. Nous voulons faire rayonner le territoire normand par delà ses frontières. Je fus le président de la Rouen Normandy Invest, l'agence de développement économique de la métropole rouennaise, aujourd'hui présidée par Jean-Louis Louvel, président du Rouen Normandie Rugby.

Concrètement, en quoi consiste votre partenariat ?

C.L. : Notre partenariat se traduit par une aide financière. Je suis aussi un relais d'influence pour le club et je ne manque pas de défendre les intérêts et le projet du Rouen Normandie Rugby dès que j'en ai l'occasion. Porter la Normandie dans l'élite du rugby français ne peut être que bénéfique. Rouen est une métropole française qui brille assez peu par les performances de ses équipes sportives, hormis en hockey sur glace, un sport qui ne jouit pas d'une grande popularité nationale, au contraire du rugby. Alors l'idée d'aider le Rouen Normandie Rugby à rayonner me plaît.

