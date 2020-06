Bouscatel nouveau président de Béziers, Guido Petti à l'UBB... Les 5 infos de ce mardi

Béziers : Bouscatel président, la piste émiratie abandonnée

Le feuilleton Béziers a connu son épilogue, ce mardi après-midi. Et à ce sujet, c'est le projet de René Bouscatel qui remporte la mise, reléguant celui de Christophe Dominici et des Emiratis au rang de fantasme. L'ancien président du Stade toulousain sera le nouveau président de l'ASBH et Pierre-Louis Angelotti, déjà actionnaire du club, le principal partenaire financier du pensionnaire de Pro D2. Auront-ils d'autres soutiens économiques ? Pour l'instant, impossible à dire. Cédric Bistué et Pierre-Olivier Valaize, eux, devraient donc quitter leurs postes dans l'organigramme biterrois.

Guido Petti rejoint l'UBB

Les rumeurs allaient bon train ces derniers jours, mais elles étaient bien fondées : l'Argentin Guido Petti (25 ans, 1,94 m, 112 kg) évoluera à Bordeaux-Bègles la saison prochaine. Le club girondin l'a confirmé en annonçant son recrutement. Le deuxième ligne international argentin (53 sélections) évoluait depuis cinq ans chez les Jaguares, avec qui il a disputé 67 matchs de Super Rugby. Il s'est engagé à l'Union Bordeaux-Bègles pour un contrat de deux saisons, plus une en option.

Deux secondes lignes de Glasgow à Édimbourg

Le club de la capitale écossais a annoncé la signature de deux jeunes deuxièmes lignes écossais en vue de la saison prochaine. Il s'agit de deux joueurs de Glasgow et ex-internationaux U20, Andrew Davidson (23 ans) et Marshall Sykes (20 ans). Davidson (2,00 m, 105 kg) était passé par les London Scottish et Newcastle depuis ses débuts pro en 2015, tandis que Sykes (2,00 m, 112 kg) signe ici son tout premier contrat professionnel.

Railevu signe à Agen

L'ailier fidjien de 23 ans, arrivé au Stade rochelais en 2016, s'est engagé en faveur d'Agen en vue de la saison prochaine. Cette saison, il n'a été aligné qu'à une seule reprise chez les professionnels, face à Sale en Champions Cup. Il a signé dans le Lot-et-Garonne pour une durée de deux saisons.

Valence-Romans engage Callum Wilson

L'international anglais à 7 Callum Wilson signe à Valence-Romans pour la saison prochaine. Cette saison, le centre de 29 ans (1,82 m, 112 kg) a découvert le Top 14 avec Bayonneen tant que joker Coupe du monde. Mais il connaît aussi parfaitement le Pro D2 car il a joué en faveur de Soyaux-Angoulême et de Biarritz. Wilson s'est engagé dans la Drôme pour une saison.