Bourgarit prolonge, O'Gara suspendu... Les 5 infos de ce jeudi !

Bourgarit prolonge à La Rochelle jusqu'en 2025 !

C'est la bonne nouvelle de la journée côté Maritime. À deux jours du huitième de finale aller de Champions Cup face à Bordeaux, le Stade rochelais a annoncé ce jeudi, la prolongation de son talonneur international, Pierre Bourgarit, jusqu'en 2025. Après les prolongations de Romain Sazy et Tawera Kerr-Barlow en novembre, et celle de Levani Botia en janvier, c'est un autre cadre qui conforte son engagement avec le club charentais. Comme ses plus jeunes coéquipiers, Thomas Lavault, Jules Favre et Paul Boudehent qui ont prolongé en mars, il affirme son désir de s'installer dans la durée. "Je suis très content de prolonger avec le Stade Rochelais ! C'est le travail et le projet ambitieux de tout le club qui m'ont convaincu. Je pense que ce club et moi-même pouvons continuer à grandir ensemble pendant ces trois prochaines saisons !"

Le pays de Galles lancera sa campagne d'automne contre les All Blacks

L'équipe du pays de Galles lancera sa campagne de tests matchs d'automne contre les All Blacks le 5 novembre à Cardiff, dix mois avant le Mondial 2023 en France (8 septembre-28 octobre), a annoncé jeudi la Fédération galloise de rugby. Le dernier succès du pays de Galles sur la Nouvelle-Zélande remonte à 1953 (13-8), à Cardiff. Depuis, les Gallois ont perdu 32 fois de suite contre les All Blacks, série en cours. Le XV au Poireau disputera en tout quatre test-matches au mois de novembre: après les All Blacks, il affrontera les Pumas argentins le 12 novembre, la Géorgie le 19 et l'Australie le 26. À la Coupe du monde 2023 en France, le pays de Galles figurera dans la poule C aux côtés, justement, de la Géorgie et de l'Australie.

Carnet noir : Adieu Tom Smith !

Tom Smith, ancien pilier de l'Ecosse et des Lions nous a quittés. Il laisse une image très spéciale, celle d’un pilier capable de s’imposer malgré des moyens physiques apparemment limités. On le surnommait parfois "flintstone" à cause d’une ressemblance avec un personnage de dessin animé. Tom Smith avait un lien fort avec la France puisqu’il avait joué pendant deux saisons à Brive (99-2001), et il avait été aussi entraîneur adjoint de Lyon en 2012-2013 et entraîneur principal de Périgueux entre janvier 2018 et janvier 2019. Il s'était d’ailleurs établi en Dordogne. Il souffrait d'un cancer colorectal depuis 2019. Il n’avait pas hésité à parler publiquement de sa maladie. Il est parti alors qu’il n’avait que 50 ans . Ça parait fou !

Suspendu deux semaines, O'Gara ne croisera pas Urios

Il n'y aura pas de retrouvailles entre Christophe Urios et Ronan O'Gara. Ce dernier a été reconnu comme "responsable d'indiscipline, notamment de contestation des décisions des officiels de match" lors de la victoire rochelaise face au Racing 92 (19-0). La commission de discipline de la LNR a prononcé une suspension de deux semaines, assortie d'une amende de 1 000 € par révocation du sursis. Le club a été sanctionné d'une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis. Le manager rochelais sera donc absent du 8e de finale de Champions Cup face à l'UBB les 9 et 16 avril. Il ne retrouvera donc pas son homologue girondin... En ce qui concerne son altercation avec Christophe Urios, l'ancien demi d'ouverture a été convoqué le 13 avril prochain.

Montpellier camp de base pour les Samoa lors du Mondial 2023

On apprend ce jeudi que les Samoa auront comme camp de base la ville de Montpellier lors de la Coupe du monde 2023 en France. Les joueurs du Pacifique se sont qualifiés grâce à leur double victoire contre les Tonga. Leurs adversaires connus à ce jour cont l'Argentine, le Japon et l'Angleterre.