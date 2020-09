Bordeaux perd en prolongations, Hériteau absent plusieurs mois... Les 5 infos de ce samedi

Prolongations fatales pour l'UBB

Malgré un score de parité à l'issue du temps réglementaire (20-20), l'Union Bordeaux-Bègles a craqué lors des prolongations face aux Bristol Bears (37-20). L'équipe anglaise se qualifie pour la finale de Challenge Cup. Mathieu Jalibert et Joseph Dweba ont inscrits les deux essais de Bordeaux.

Aurillac et Biarritz l'emportent à l'extérieur

Cinq matchs étaient au programme ce vendredi soir pour cette quatrième journée de championnat. Biarritz et Aurillac se sont imposé à l'extérieur respectivement contre Rouen et Montauban. Vannes a été supérieur à Valence-Romans et gagne avec le bonus offensif comme Nevers qui s'est imposé contre Soyaux-Angoulême. Enfin, Oyonnax a réussi son retour à Charles-Mathon avec une victoire toutefois difficile contre Provence Rugby.

Cheika dans le staff des Pumas

La fédération de rugby argentin vient d'annoncer que l'ancien sélectionneur des Wallabies, Michael Cheika, épaulera celui qui fut son ancien assistant avec la sélection australienne, Mario Ledesma, aujourd'hui sélectionneur des Pumas pendant toute la durée du prochain Rugby Championship qui se tiendra en Australie du 7 novembre au 12 décembre.

Hériteau absent plusieurs mois

Nouvelle tuile pour Toulon. Après la blessure et l'absence longue durée d'Anthony Belleau, c'est Julien Hériteau qui va prochainement se faire opérer et donc qui va être écarté des terrains plusieurs semaines. Le centre du RCT souffre d'une instabilité à l'épaule.

Nakarawa n'est pas encore arrivé à Glasgow

Leone Nakarawa, l'ancienne star du Racing 92, était attendu à Glasgow en début de semaine. Las, le manager des Warriors Danny Wilson confiait à nos confrères écossais que la star de son effectif n'avait pas encore rejoint l'Ecosse.