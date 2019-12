Bordeaux frappe fort, Aurillac recrute un ouvreur clermontois... Les 5 infos du week-end

Radradra et l'UBB en imposent

Au terme d'une rencontre incroyable du côté de Nanterre samedi, les Racingmen ont été pris par des Girondins particulièrement bien en place. Du jeu, beaucoup de jeu et encore du jeu... Un match au cours duquel Radradra et Vakatawa ont surjoué. Les deux fidjiens ont inscrit un doublé et parcouru plus de 110m. Mais chacun a aussi écopé d'un carton jaune. Finalement, l'UBB a prouvé qu'elle serait difficile à aller chercher cette saison et si'mpose en ayant inscrit quatre banderilles. Rien que ça.

Les Zèbre gagnent enfin à l'extérieur

C'est l'évènement du week-end en Pro 14. Les Italiens ont remporté leur première victoire de la saison du côté de Newport (12-39). Bonifiée qui plus est grâce à cinq essais inscrits. Rien à dire dans ce match, les Zèbre ont dominé leur sujet de la tête et des épaules et quittent leur place de lanterne rouge. En effet, ce sont les Southern Kings qui sont désormais derniers. L'autre sensation, c'est Édimbourg qui l'a emporté au Munster à la surprise générale (16-18). Quant au Leinster, il n'a toujours pas perdu cette saison.

Savea forfait pour la saison de Super Rugby ?

La star des All Blacks Ardie Savea va subir une opération à un genou et manquer au moins "cinq à six mois" de la saison de Super Rugby à laquelle participe son club des Wellington Hurricanes, a-t-il annoncé dimanche. La saison régulière du Super Rugby s'achevant fin mai, Ardie Savea pourrait en manquer l'intégralité et n'être disponible que pour les playoffs, si Wellington se qualifie. C'est un coup dur pour les Hurricanes, demi-finalistes de la saison 2019, qui ont déjà perdu leur demi d'ouverture Beauden Barrett, deux fois élu meilleur joueur du monde et parti chez les Auckland Blues.

Les Fidjiennes qualifiées pour leur premier Mondial

La 9e Coupe du monde féminine en 2021, en Nouvelle-Zélande sera la première à voir jouer les Fidji. Si la place de leurs homologues masculins est non négligeable dans le paysage du rugby, côté féminin, les femmes du Pacifique restent une des nations émergentes. Ce week-end, elles confirment leurs progrès grâce à leur double victoire 26-7 puis 41-13 face aux Samoa et par la même occasion, elles remportent l’Oceania Women’s Championship qui cette année est qualificatif pour le mondial 2021.

Palmier rejoint Aurillac

Le demi d'ouverture clermontois, Marc Palmier, a signé pour deux saisons avec Aurillac. Passé par le centre de formation, il est de retour dans son club, qu'il tentera de maintenir en seconde division. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le club cantalien, en difficulté ces derniers mois, et encore plus depuis vendredi et sa défaite contre Montauban dans les arrêts de jeu à Jean-Alric (16-18). Palmier sera en concurrence avec Dubourdeau et Neisen à l'ouverture et aura à coeur de répéter ses gammes en Pro D2.