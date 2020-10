Bordeaux - Clermont reporté, Les Bleus joueront six matchs... Les 5 infos de ce vendredi

La Rochelle tout bonus à Bayonne

Belle victoire de La Rochelle à Bayonne (16-39). Le Stade Rochelais a impressionné et obtenu un précieux bonus offensif qui ramène les Maritimes en haut du classement. Après un quasiment un mois sans jouer, La Rochelle a montré beaucoup de maîtrise face à des Bayonnais qui rate la passe de trois.

Bordeaux - Clermont reporté

Après la rencontre entre Castres et Brive, c'est au tour du match entre Bordeaux et Clermont, prévu initialement dimanche à 21h, d'être reporté. Bordeaux-Bègles a trois cas positifs au Covid-19 sur les sept derniers jours. Avec ce report, le match entre Pau et Lyon qui devait se jouer dimanche à 19h se jouera finalement à 21h10 sur Canal +.

Rouen crée l'exploit à Chanzy

Hier soir avait lieu le début de la cinquième journée de Pro D2 et quatre matchs étaient au programme. La sensation de la soirée est venue de la pelouse de Chanzy où Rouen s'est imposé grâce à un essai dans les dernières minutes (24-28). Dans le même temps, Béziers est passé proche de la victoire à l'extérieur mais Pierre Popelin a passé un drop donnant la victoire à Vannes (29-26). Colomiers a été très solide à l'extérieur pour une victoire face à Provence Rugby. Aurillac, dans son stade de Jean-Alric, a obtenu un beau succès face à Nevers.

Read nommé officier de l'Ordre du mérite en Nouvelle-Zélande

Lors d'une cérémonie à Christchurch vendredi matin, Kieran Read a été nommé officier de l'Ordre du mérite en Nouvelle-Zélande pour service rendu au rugby. Cet honneur semble être totalement mérité tant il a apporté à ce sport. Pour rappel, le troisième ligne a joué durant 11 années avec le maillot des All Blacks, 52 capitanats et 2 titres de Champion du monde en 2011 et 2015.

Bayonne : Mikautadze en joker

Konstantin Mikautadze (29 ans, 51 sél.) va bien porter les couleurs de l’Aviron bayonnais cette saison.Comme révélé lundi soir sur Rugbyrama, le deuxième ligne géorgien s’est engagé mercredi comme joker médical de Asier Usarraga, indisponible trois mois. Mikautadze signera son contrat au terme de son rétablissement, fin octobre.Il est en période de réathlétisation après une rupture du talon d’Achille mais les tests médicaux ont conforté les dirigeants basques. Ce premier bail pourrait aboutir à un contrat longue durée si le deuxième ligne était jugé convaincant.