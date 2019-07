Bleus et Bleues vice-champions d’Europe à 7, XV de France à Monaco... les 5 infos de ce lundi

Les Bleues à 7 vice-championnes d’Europe...

Les joueuses de l’équipe de France à VII sont revenues de la deuxième et dernière étape des Grand Prix series (circuit européen), qui se déroulait ce week-end à Kharkiv en Ukraine, avec une deuxième place. Battues en finale par les Russes (5-12), les joueuses de David Courteix terminent donc vice-championnes d’Europe au classement général, devancées par les Russes au goal average.

... Tout comme les Bleus

De leur côté, l’équipe de Jérôme Daret est repartie de Lodz (Pologne), elle aussi, avec une place de vice-champion européen. Une semaine après le tournoi de qualification olympique, Jérôme Daret avait ménagé ses joueurs et emmené l’équipe France VII développement en Pologne. Battus en quarts de finale par l’Allemagne (26-19), les Bleus se sont classés 5e du tournoi et 2e au général. L’Allemagne a remporté le tournoi et le circuit européen.

Le XV de France s’offre un premier bain de foule à Monaco

Fraîchement arrivé à Monaco pour poursuivre leur préparation en vue de la Coupe du monde, le XV de France s’est offert un premier bain de foule, devant quelque 200 supporters. Une pause rare au cœur d’un programme de préparation aussi intense que chargé.

Le XV de la Rose propose une série pour suivre sa préparation

Actuellement en Italie dans le cadre de leur préparation du mondial japonais, l’équipe d’Angleterre propose, via ses réseaux sociaux, de suivre ses entraînements et son quotidien à travers une série de courtes vidéos (10 minutes). Un nouvel épisode de cette série intitulée « Rising sons » est publié chaque lundi. L’occasion également d’entendre le sélectionneur Eddie Jones expliquer les contours de cette préparation.

Votez pour les ailiers et l'arrière du XV de l’année

Vous pouvez cette semaine voter pour les deux ailiers et l’arrière qui prendront place au sein du XV de l'année. Au programme, après les huitièmes de finale lundi, les quarts ce mardi, puis les demies mercredi et la finale jeudi, avant que ne soient annoncés les deux vainqueurs vendredi. Vous pouvez voter dès à présent sur le site Midi-Olympique.fr.