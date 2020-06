Blair Connor prend sa retraite, ça bouge encore à Béziers... Les 5 infos de ce mercredi

Blair Connor raccroche les crampons

L'Union Bordeaux-Bègles tourne une page de son histoire récente. En effet, l'ailier Blair Connor (31 ans), arrivé au club lors de la saison 2010-2011, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur. L'intéressé, qui compte 219 matchs sous le maillot girondin, l'a officialisé sur sa page Facebook et évoqué une douleur persistante pour justifier sa décision. En dix exercices, il a marqué la bagatelle de 46 essais, dont 41 en Top 14. Lui assure : "Ce n’est pas un moment triste, plutôt un moment de bonheur, j’ai eu une belle carrière et je suis allé le plus loin possible mais maintenant…. Le temps est venu pour le surf. Je ne veux pas trop en parler ici, je garde mes mots pour le premier match de la saison 20/21 quand je retournerai au stade pour vous dire merci et au revoir. "

Béziers : la revente du club dans l'impasse, l'association s'impatiente

Le possible rachat de l'ASBH par des investisseurs emirati prête le flanc à de multiples fantasmes, dans le mundillo du rugby. Mais aussi grandioses soient les projets entourant le futur à court terme de l'ASBH, le club est encore très loin d'être vendu. Afin d'accélérer ce processus qui traîne en longueur depuis déjà des semaines, l'association de l'ASBH a fait parvenir mardi après-midi par huissier une lettre très virulente aux patrons de la SASP biterroise. Au fil de cette missive, le président de l'association Eric Freitas fait donc état d'un "déficit de 5, 274 116 euros" qui nécessiterait "35 ans" pour être comblé au rythme où entrent actuellement les recettes au club et dans ce cas, et estime au nom du secteur amateur que "l'attitude consistant à manquer de respect aux tiers qui s'intéressent au club doit être revue et corrigée".

Pierre-Olivier Valaize et Cédric Bistué, les deux coprésidents de Béziers.Icon Sport

Les 14 clubs du "National" connus

Après la présentation qui leur avait été faite vendredi dernier, les 18 premiers du classement national de Fédérale 1 avaient jusqu'à mardi soir pour se prononcer quant à leur participation au futur championnat national. Saint-Jean-de-Luz, Mauléon, Trélissac et Vienne ayant décliné, la compétition se déroulera donc à 14 clubs : Albi, Massy, Bourg-en-Bresse, Cognac-Saint Jean d'Angély, Blagnac, Narbonne, Dijon, Dax, Nice, Tarbes, Suresnes, Aubenas, Bourgoin-Jallieu, Chambéry.

Ouverture du Super Rugby AU le 3 juillet

Alors que les équipes australiennes ont repris l'entraînement, Rugby Australia a officialisé la date de l'ouverture du Vodafone Super Rugby AU, version australienne du Super Rugby regroupant les quatre franchises australiennes ainsi que la Western Force. La compétition débutera le vendredi 3 juillet et durera 12 semaines. La fédération australienne suit ainsi les traces de son homologue néo-zélandaise, dont le nouveau championnat "Super Rugby Aotearoa" opposant les cinq franchises du pays débute ce samedi 13 juin. Mais contrairement au pays des All Blacks, la compétition australienne devrait se dérouler dans des stades sans public, dans les premières semaines en tout cas.

Deux stars du 7 s'engagent aux Rebels

En vue de ce Super Rugby AU, les Rebels vont étoffer leur effectif, en attirant le demi d'ouverture Lewis Holland (27 ans) et l'arrière Lachie Anderson (22 ans). Internationaux à 7 australiens, il ont compilé à eux deux 171 essais en 371 matchs sur le circuit mondial. Et si Anderson a déjà joué dans le championnat domestique australien, Holland n'a jamais évolué à XV au niveau professionnel. Tous deux tenteront donc leur chance avec la franchise de Melbourne dans cette nouvelle compétition, pour pourquoi pas être un jour sélectionnés avec les Wallabies.