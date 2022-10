Biggar convoité en France, Lynn sur le départ... Les 5 infos de ce mardi

Le Racing 92 continue d'affoler le marché des transferts. Alors que le départ de Finn Russell n'est pas encore acté, le club francilien mène la danse pour recruter Dan Biggar, selon The Rugby Paper. L'ouvreur gallois est également pisté par Toulon et Pau, plus en retard sur le dossier selon le média britannique.

Wayne Pivac a annoncé ce mardi le groupe de 35 joueurs qui disputeront la tournée de novembre avec le pays de Galles. Parmi les sélectionnés, Leigh Halfpenny, Ken Owens et Justin Tipuric font leur retour un an après leur dernière cap sous le maillot du XV du Poireau.

Test-Match - Leigh Halfpenny de retour avec le Pays de Galle après un an d'absenceIcon Sport

Nommé entraîneur principal de Lyon cette saison aux côtés du manager Xavier Garbajosa, le Néo-Zélandais Kendrick Lynn va quitter le LOU à la fin de la saison, a annoncé mardi son président Yann Roubert.

Alors qu'il n'avait pas encore été touché par les blessures cette saison, le SUA a perdu lundi lors de l'entraînement son ailier fidjien Timilaï Rokoduru

C'est une révolution qui se prépare dans le monde du rugby. Ce mardi, Six Nations Rugby et Sage, leader dans le secteur des logiciels, ont annoncé un partenariat commun avec comme première pierre, l'intronisation d'un ballon intelligent lors des tests de novembre, censé augmenter l'expérience des supporters et des staffs.