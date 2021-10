Biarritz : David Couzinet précise

Nous vous relations dans le Midi Olympique du lundi 25 octobre qu'une réunion de conciliation avait eu lieu à Biarritz, le 19 octobre dernier, entre les dirigeants de l'association du BOPB et ceux de la SASP du club éponyme. La conciliation, tenue en présence d'un élu de la Ligue Nationale de Rugby (Lucien Simon) et d'une personnalité de la FFR (Serge Simon), n'a pas abouti entre les deux parties. Le litige dont on parle ? Il porte sur un déficit supposé du secteur amateur, un trou que ne souhaiterait aujourd'hui pas combler les pros du Biarritz olympique. Concernant le montant du déficit, nous avancions d'ailleurs la somme de 500 000 euros. Joint par nos soins ce lundi, le président de l'association David Couzinet a souhaité rectifier : « Les chiffres avancés ici sont erronés. Il n'y a par ailleurs aucune menace de cessation de paiement à l'association. Depuis que nous avons pris en mains l'association (septembre 2021), tous les salariés ont été payés. Je constate enfin que l'on nous a demandé une parfaite confidentialité quant à cette réunion de conciliation et qu'elle n'a pas été respectée ».

Le président du secteur professionnel du BOPB, Jean-Baptiste Aldigé, a de son côté déclaré au sujet du litige : « Nous avons en effet acté lors de cette réunion que l'association connaît un déficit sur la saison dernière contrairement à ce qui était annoncé par l'ancienne direction ; ce déficit n'est pas dû à un manquement de la SASP qui a respecté la convention qui nous lie. Nous avons aussi acté que la nouvelle direction provisoire récupère un budget pour la saison en cours monté par l'ancienne direction. Ce budget a été monté sans l'aval de la SASP et ne respecte pas la convention, en particulier la partie « centre de formation ». Ainsi, l'association risque donc un déficit conséquent sur l'exercice en cours s'ajoutant au déficit de la saison dernière. Je suis bien sûr très inquiet de la situation de notre association et espère que la nouvelle direction provisoire trouvera les solutions sans mettre en péril la SASP, en particulier en ne nous privant pas des subventions que reçoit le secteur professionnel de la mairie de Biarritz. Si des erreurs ont été faites, elles ne doivent pas être assumées par la SASP et affaiblir, par voie de conséquence, l'équipe qui lutte chaque week end pour sa survie en Top 14. » Quel que soit l'importance du déficit, il semble clair que le litige entre la SASP et le secteur amateur est encore loin d'être réglé, à Biarritz.