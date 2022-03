Biarritz a rendu un vibrant hommage à Federico Martin Aramburu

Une foule immense s’était réunie, ce samedi après-midi, pour rendre hommage à Federico Martin Aramburu. L’église Sainte-Eugénie était d’ailleurs trop petite pour accueillir tout le monde et un écran géant avait été installé sur la place pour permettre aux personnes d’assister à la cérémonie.

Il y avait, pour cette cérémonie, le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, celui de la Ligue Nationale de Rugby René Bouscatel, l’ancien patron du BOPB Serge Blanco, les “Galactiques” biarrots champions de France en 2005 et 2006, l’associé de Federico Martin Aramburu, Shaun Hegarty, présent au moment du drame ou encore le manager du Stade français, Gonzalo Quesada, pour ne citer qu’eux.

Aguerre : C’est toujours l’amour qui gagne

C’est au son de “l’Agur Jaunak”, que le cercueil est entré dans l’église, puis pendant une heure et demi, les personnes présentes ont rendu un vibrant hommage au trois-quarts centre argentin, assassiné à Paris le week-end dernier. La cérémonie a été dirigée par Don Arnaud, en français et en espagnol.

Son ami, Roger Aguerre, a confié : “Aujourd’hui, tu parviens encore à faire ce que tu aimais le plus. Réunir au dernier moment les gens que tu aimes et qui t’aiment. Sauf que ce moment, Fede, jamais on ne l’avait imaginé ainsi. Mardi, j’ai discuté avec ta maman et la maman de Maria. Toutes deux ont alors eu ces mots magnifiques, quand je leur ai dit que j’étais en colère contre ceux qui t’ont fait ça. Elles m’ont tout simplement dit, “ne soit pas en colère. C’est toujours l’amour qui gagne”. Depuis mardi, ces mots résonnent en moi et m’aident à accepter l'inacceptable. Et elles ont raison, Fede. C’est toujours l’amour qui gagne et qui guide nos vies."

Après la cérémonie religieuse, les amis et la famille de Federico Martin Aramburu se sont ensuite réunis au stade Aguiléra, pour une réception privée, dans l’intimité.