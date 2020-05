Béziers se rapproche du rachat, un international anglais retourne à XIII... Les 5 infos de ce mardi

Le rachat de Béziers n'est plus qu'une question de jours

Après deux meetings particulièrement houleux, la réunion de lundi soir a permis d'apaiser les relations entre les actionnaires actuels de l'ASBH et les investisseurs présentés par Christophe Dominici. Si les comptes de l'ASBH sont jugés viables par les avocats des investisseurs, il n'y a donc aucune raison pour que les argentiers amenés en Biterre par "Domi" ne deviennent très bientôt les nouveaux propriétaires de ce club légendaire du rugby français. Si la négociation aboutit, les Emirati injecteront entre 8 et 10 millions d'euros dès leur arrivée au club. Quant a Christophe Dominici, qui s'est déja penché sur le recrutement, il deviendrait de facto président ou directeur sportif de l'ASBH.

Holmes signe à Newport

Les Dragons ont annoncé l'arrivée de l'international gallois Jonah Holmes (3 sélections). L'ailier de 27 ans, qui a participé au Tournoi des 6 Nations 2019, évoluait à Leicester depuis trois ans après être passé par les Wasps, les London Welsh et Yorkshire Carnegie. Cette saison, il a joué 15 matchs sous le maillot des Tigers et a marqué 8 essais.

Ben Te'o de retour à XIII

Passé par Toulon en début de saison puis par les Sunwolves, Ben Te'o (33 ans, 20 sélections) va poursuivre sa carrière à XIII et en Australie. Le centre anglais devrait s'engager avec les Brisbane Broncos. L'ancien international avait aussi été approché par Bath mais a choisi la NRL pour relancer sa carrière.

Deux nouvelles recrues pour les Bulls

Six jours après la signature de l'arrière champion du monde Warrick Gelant, les Bulls ont annoncé l'arrivée d'un autre joueur des Stormers. Le jeune Schalk Erasmus (22 ans), ex-international U20, évoluera donc à Pretoria dès la saison prochaine. Il y fera sûrement ses débuts en Super Rugby, lui qui était cette année quatrième talonneur dans la hiérarchie des Stormers.

La franchise sud-africaine a également officialisé le retour au club de l'ailier Travis Ismaiel (27 ans). L'international Springbok (1 sélection) avait tenté sa chance en Europe cette saison aux Harlequins après 6 ans passés aux Bulls.

L'Afrique du Sud évincée du Super Rugby ?

Le Super Rugby va-t-il, à l'avenir, se disputer sans les provinces sud-africaines ? Selon Australia Nine News, un contingent de vedettes australiennes et néo-zélandaises, réunies lors d'une visioconférence, milite pour la mise à l'écart de l'Afrique du Sud – ainsi que de l'Argentine - de la compétition phare de l'hémisphère Sud. Le capitaine des Wallabies Michael Hooper et son nouvel homologue all black Sam Cane étaient notamment impliqués dans ces discussions. Les joueurs souhaiteraient voir une compétition trans-Tasman, c'est-à-dire centrée sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande : avec la réintroduction de la Western Force et l'intégration d'une équipe des îles du Pacifique, dix équipes pourraient participer à ce championnat.