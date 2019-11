Beyond Rugby, la plateforme digitale au service des joueurs

Pour aider les rugbymans semi et professionnels dans l'approche de leur reconversion d'après-carrière, la plateforme Beyond Rugby, branche de la marque sport2b, propose d'accompagner ces derniers grâce à la technologie. L'aide se matérialise sur le net grâce à un outil digital qui transmet toutes les propositions d'emplois, de stages et de reconversions disponibles aux joueurs professionnels, bien souvent trop éloignés du monde de l'entreprise pour évaluer correctement les différentes offres.

Pour présenter son projet, la marque a travaillé avec un club comme Blagnac, pensionnaire de Fédérale 1, pour montrer quels étaient ses principes et ses méthodes, qui permettent de proposer des offres spécialisées en fonction des profils de chacun, afin d'accompagner de la meilleure façon possible le joueur et de mettre en lien le club, les sportifs et les entreprises partenaires plus facilement.

Les promoteurs de la marque sont aujourd'hui en contacts avec le LOU et d'autres clubs de l'élite pour proposer leur travail. Et si aucun vrai business n'existe encore autour de cette start-up, nul doute qu'elle devrait grandir rapidement tant leur solution est innovante, d'actualité et répond à une absence profonde de structures efficaces pour la reconversion des joueurs.

Pour accroître sa visibilité et surtout montrer de manière ludique leur méthodes de travail, la marque s'est déjà rapprochée de Midi Olympique, grâce à un partenariat qui lui permettra de diffuser des entretien avec des anciens joueurs autour de leur reconversion sous forme de podcasts sur les plateformes du journal du rugby (rugbyrama et midol.web). Peut-être une solution d'avenir...