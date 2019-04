Best annonce sa retraite, Tekori innocenté, Yoshiro Mori démissionne... Les 5 infos de ce jeudi

Best annonce sa retraite après la Coupe du monde au Japon

L'emblématique capitaine du XV du Trèfle, Rory Best, 36 ans (116 sélections), vient d'annoncer qu'il mettrait fin à sa carrière après la Coupe du monde au Japon où l'Irlande est prétendante au titre final. Les Irlandais n'ont jamais dépassé les quarts de finale dans un mondial.

Tekori blanchi par la commission de discipline

Après analyse des images du plaquage de Iosefa Tekori, la commission de discipline a décidé de blanchir le deuxième ligne toulousain. Cette décision a été prise selon deux facteurs. Le premier est que le joueur "a fait les meilleurs efforts pour effectuer un plaquage régulier en se baissant et en utilisant ses bras". Le second est que "son adversaire se trouvant en position de marquer un essai s'est affaissé au même moment, ce qui constitue un facteur atténuant au regard des critères du test du carton rouge." Le joueur pourra donc prendre place sur le terrain pour la demi finale de Champions Cup face au Leinster.

Frésia (Toulon) et Sinzelle (La Rochelle) suspendus

Le 6 avril 2019, lors du match entre Toulon et Toulouse, Florian Fresia a été exclu suite à un coup au visage sur l'ailier Lucas Tauzin. La commission de discipline a retenu le motif de "nervosité" et a décidé de suspendre le pilier toulonnais pendant une semaine. Absent lors du match du RCT à Grenoble, il peut donc désormais jouer avec le groupe pour la réception de l'UBB.

Pour le second, la sanction est beaucoup plus lourde. Coupable d'une charge le coude en avant lors de la rencontre qui opposait le Castres Olympique à La Rochelle, l'ancien parisien a été sanctionné de trois semaines de suspensions et loupera la demi-finale de Challenge Cup ainsi que les deux prochaines journées de Top 14.

Yoshiro Mori, le président honoraire de la Fédération de rugby du Japon démissionne... à cinq mois du Mondial

L'ancien Premier ministre, âgé de 81 ans, était dirigeant de la Fédération de rugby japonaise jusqu'en 2015 avant de devenir président "honoraire" et de laisser sa place à Masaru Okamura. Mori - qui restera toutefois à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - a fait cette annonce lors d'une réunion de la Fédération ce mercredi. "Il a fait part de son intention de démissionner du fait de son âge et de son état de santé", a déclaré un membre de son cabinet. Le rôle de M. Mori avait été déterminant lors du choix d'organiser la Coupe du monde au Japon.

Le Stade français Paris va reverser un pourcentage des ventes d'un maillot à la Fondation Notre-Dame

La saison prochaine, le Stade français Paris reversera un pourcentage des ventes d'un de ses maillots à l'effigie de Paris et de ses monuments (Notre-Dame en fait partie) à la Fondation Notre-Dame de Paris.

Pour rappel, le Stade toulousain - qui défiera ce dimanche le Leinster en demi-finale de Champions Cup, a indiqué que les joueurs porteront un maillot en honneur au monument historique le plus visité d'Europe. Là aussi, une partie des ventes servira à financer la restauration de la cathédrale.